侯友宜情人節放閃！親揭夫妻定情物　「太太是初戀，也是永遠」

▲侯友宜情人節po文。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／新北報導

今天是2月14日情人節，新北市長侯友宜稍早在臉書發文放閃，「今年的西洋情人節，對我跟太太而言，還有個特別的涵義，今年，是我們結婚四十周年。」他透露自己與太太的定情物，「我倆的定情物是一碗排骨麵，這是我跟太太第一次約會吃的大餐，說起來有點歹勢，當年只是個窮小子的我，不懂約會要吃什麼才好，只知道除了好吃，重點是要吃飽」。

侯友宜在臉書上表示，「40年了，浪漫的話我卡憨慢，每每牽起妳的手，用手心傳遞的溫度，就是我的千言萬語。今年的西洋情人節，對我跟太太而言，還有個特別的涵義，今年，是我們結婚四十周年。」

侯友宜同時也在 instagram寫下，「老婆，情人節快樂，準備幾朵小花，希望妳每天心情都心花朵朵開」。更提到「＃happywifehappylife」、「#永不變的愛」、「#幸福兔兔好」。

侯友宜提到，有人說，結婚四十年是紅寶石婚，代表婚姻價值的珍貴，熱愛仍舊不滅。雖然他不太懂所謂愛情的轟轟烈烈，但他明白，牽了手，就是一輩子，「太太，是我的初戀，也是我的永遠」。

侯友宜也在臉書上分享，他與太太的定情物是一碗排骨麵，這是他跟太太第一次約會吃的「大餐」，說起來有點歹勢，當年只是個窮小子的他，不懂約會要吃什麼才好，只知道除了好吃，重點是要吃飽。

「感謝太太，不論在我擔任警察，出生入死的歲月，或是為市民服務，不分平日假日的過程，總是在我身邊默默的陪伴跟支持。今天我特別再買來當年熟悉的排骨麵，和太太一起回味四十年來的感情滋味，我們初心依舊」，侯友宜揭開鐵漢柔情的一面表示，「吃什麼不是重點，最重要的是跟誰一起吃。」

至於四十周年要送給太太什麼？侯友宜說，「我想，雖然送玫瑰花有點老派，但藉由花語，代替我說出不好意思說的話，這可能就是適合我的浪漫吧」，「謝謝妳，老婆，情人節快樂」。