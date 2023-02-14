蔡英文「台灣、聖文森共推婦女賦權計畫」　助女性培養專業技術

▲總統蔡英文接見「聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Melissa Peters）」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日接見「聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Melissa Peters）」時表示，台灣跟聖文森一起把握後疫情階段經濟復甦機會，共同推動「婦女賦權計畫」，提供聖文森女性企業家更多資源，也協助女性工作者培養專業技術能力，為雙邊民間交流奠定更穩健基礎。

蔡英文表示，這是彼德絲第一次來台訪問，並且接受邀請在明天的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，和我們分享寶貴的經驗，共同尋求更多跨領域的合作機會。

蔡英文指出，這幾年來，台灣跟聖文森持續深化雙邊關係，也透過一次又一次的交流，加深雙方的情誼，在疫情期間，更相互扶持，在基礎建設、農業科技、公衛醫療，以及教育文化等領域，取得豐碩的成果。

蔡英文進一步指出，台灣跟聖文森也一起把握後疫情階段經濟復甦的機會，共同推動「婦女賦權計畫」，提供聖文森國女性企業家更多的資源，也協助女性工作者培養專業技術能力，這些努力都為雙邊民間交流奠定更穩健基礎。

蔡英文期待，兩國之間能持續深化教育文化領域的合作，從2004年至今，已經有超過200位聖文森國青年學子來台就學，為雙方在教育以及青年交流上，激盪出更多火花；而從今年起，我們將增加台灣獎學金名額，歡迎更多聖文森國的年輕朋友來台深造。

另外，蔡英文也感謝聖文森長期對台灣的支持，龔薩福（Ralph Gonsalves）總理也多次在國際場合為台灣仗義執言、支持我們的國際參與，這些溫暖的舉動都讓我們非常感動。

▼總統蔡英文接見「聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Melissa Peters）」。（圖／總統府提供）