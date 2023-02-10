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愛心無國界！　彰化高中總動員...送43大箱物資援土耳其

記者唐詠絮／彰化報導

彰化高中師生長期投入公共事務和國際援助工作，疫情嚴峻期間，轉贈20萬個口罩，支持醫療人員及病患，受到總統蔡英文讚揚，接著架設網站義賣非洲衣索比亞咖啡，今(10)日再度全力總動員，將43大箱物資，送台北慈濟內湖聯絡處再轉往土耳其，以實際行動參與國際人道救援。

▲彰中送物資援助土耳其。（圖／彰化高中提供）

▲彰中師生送物資援助土耳其。（圖／彰化高中提供，以下同）

▲彰中送物資援助土耳其。（圖／彰化高中提供）

彰中前圖書館主任呂興忠於去年8月募得口罩、並發起義賣非洲衣索比亞咖啡，本來目標在援助約旦難民營兒童，因疫情無法親自出國遞送，當時還有銘旺公司捐助旗下自有品牌「哈克士」機能衣褲，今天圖書館師生全力動員，整理出7大箱406件衣服及8大箱155件褲子，援助土耳其。

▲彰中送物資援助土耳其。（圖／彰化高中提供）

校長王延煌表示：「大家都在新聞中目睹強震後斷垣殘壁、傷亡慘重的畫面，天災、加以低溫，彰中人能苦人所苦推己及人投入援助，基於人道主義對受助者作出物資上或物流上的支援，或許我們無法親臨現場拯救生命，但對於舒緩不幸，高中學生是可藉由行動實踐維護人類尊嚴的。」

▲彰中送物資援助土耳其。（圖／彰化高中提供）

王延煌強調，彰中人沒有忘記呂興忠號召發起「向默默付出的人致敬」，鼓勵並感謝在我們周遭為防疫付出的人，現在更讓捐贈物資發揮極大化效益，今天偕同圖書館、學務處、教官室同仁，帶著剛剛結束淨山活動、完成員林明湖國小育樂營的志工服務隊學生裝箱打包，在寒冬中為地震災民送暖，也以行動體現人權教育的可貴。

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