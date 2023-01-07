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管中閔卸任「被點名2024選總統」　本人笑回：我沒那個屁股

記者許敏溶／台北報導

明年將迎來2024總統大選，各方人馬開始點名帶風向，明（8日）將卸任的台大校長管中閔，也被點名是可能人選之一，但管中閔今（7日）面對媒體詢問是否可能挑戰賴清德時，他以台語回說：「我沒那個屁股」，並指卸任校長後不再是公眾人物，希望生活重歸平淡，讓一切回復本來。

▲▼即將卸任台大校長的管中閔，被問到是否會選總統，以台語回「我沒那個屁股」。（圖／記者許敏溶攝）

▲即將卸任台大校長的管中閔，被問到是否會選總統，以台語回「我沒那個屁股」。（圖／記者許敏溶攝）

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管中閔在前年宣布不續任台大校長後，台大啟動校長遴選作業，在去年10月選出工學院長陳文章擔任新校長，明天正式上任，今天在教育部次長劉孟奇監交下進行交接。

▲▼台大舉行校長交接典禮，由管中閔交接給新校長陳文章。（圖／台大提供）

▲在教育部次長劉孟奇（中）監交下，新校長陳文章（右）明天上任，管中閔（左）則將卸任。（圖／台大提供）

交接典禮結束後，管中閔接受媒體聯訪，針對近來陸續有學界和民間期待競選2024總統，甚至還有人成立「支持管中閔選總統後援會」臉書社團，媒體詢問是否想與賴神PK。

對此，管中閔笑著詢問媒體，想聽文雅或不文雅的回答，媒體回說「直白的」，管中閔以台語說「我沒那個屁股」，隨後引用袁世凱兒子袁寒雲的兩句詩：「絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層」回應，表明自己沒有意願，並指自己卸任校長後，不再是公眾人物，希望生活重歸平淡，讓一切回復本來。

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