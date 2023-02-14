被點名「2024黨內強棒」　侯友宜：新北市長連任後還有很多挑戰

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／新北報導

外界關注國民黨2024總統選戰布局，國民黨政策會副執行長李永萍指出，國民黨目前就有強棒，連親綠的民調都顯示新北市長侯友宜最強，為什麼不讓他出來？ 對此，侯友宜今（14）日受訪時表示，這段時間感謝大家都非常關心他，在新北市長連任後，還有很多的事情要接受挑戰，尤其北北基桃千萬人口，要同心讓台灣共好。

李永萍在《鄭亦真辣晚報》說，單以目前國民黨來講，現在就有強棒，親綠民調都做出來侯友宜最強，為什麼不讓他出來？侯友宜很強，但要用初選出來確實有困難，大家都怕當時韓國瑜的那個惡夢會提前爆發，如果有意思要保護侯友宜，就要考慮他不適合參加初選，那朱立倫會不會是一個好的抬轎者？從朱個人政治利益角度，他會這樣做，不會把提名搞爛，因為他年輕，就算他這次沒有選，如果一步一步把國民黨拉起來，2024打了一場漂亮的仗，他會沒有政治前途嗎？

侯友宜今天出席治安會報，會報前接受媒體採訪，他表示，這一段時間他很感謝大家都非常關心，每一個人關心的角度都要虛心的接受，最重要的是你自己，現在在新北市長連任後，還有很多的事情要接受挑戰，尤其北北基桃千萬人口的共好，用這樣一個態度去帶動北台灣的發展，更形成台灣大家一起互相大家同心，然後讓台灣共好。