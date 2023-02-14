支持郭台銘披藍袍戰2024？　侯友宜：樂見同心齊力

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘近日看似對於2024總統參選之路愈加動搖，近期傳出請到政壇好友、前立法院長王金平帶路，盼尋求黨內大老們意見與支持，據了解，兩人今（14）日下午三時將在宏國大樓王金平辦公室見面。對此，新北市長侯友宜表示，老朋友有機會見面聊聊天，關心國家大事，是每一個人該做的事情。對於郭若回黨參選總統，是否會支持他？侯說，樂見大家一起面對所有的問題同心齊力。

對於2024議題，郭台銘公開表示，「現在我在等國民黨的一套辦法」；王金平則說，一定會支持國民黨所提名的人。據了解，兩人將在今下午3點半於宏國大樓見面，王金平約14時30分先到，而郭董則是15時到。

侯友宜今天出席市警局治安會報，會報前接受媒體採訪，對於郭台銘將與王金平見面，他表示，他跟每個人大部分都是多年的老朋友，老朋友有機會見面聊聊天，關心國家大事，都是每一個人該做的事情。

媒體問到，若郭台銘願意回黨參選總統，會支持他嗎？侯友宜回應，郭董是一個很優秀的產經人才，都樂見大家一起面對所有的問題同心齊力。

媒體再追問，未來「郭侯配」或是「侯郭配」都是有可能的嗎？侯友宜再說，每一個人有每一個人的角色，大家在不同的角色上一起為中華民國、為台灣這塊土地努力，好好的讓中華民國能夠和平、穩定、繁榮、永續。