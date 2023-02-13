行政院16日拍板「房貸補貼」　內政部晚間回應法源依據

▲央行連續4次升息，政院16日將拍板「房貸補貼」，減輕房貸族壓力。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

行政院會預計16日拍板「房貸補貼」，補貼對象為名下僅1戶自用住宅者，並設有排富條款，將採取每月定額，直接撥款到符合資格者的帳戶中，預估最多有40萬戶可受惠。不過，立院法制局13日最新報告指出，補貼立意良善，但法院依據尚欠明確。對此，內政部晚間回應，補貼是依據疫後特別條例辦理。

內政部營建署說明，房貸補貼是依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第3條第2款「減輕居住負擔及提高居住品質」，由內政部規劃辦理，以減輕國民居住負擔。後續將訂定相關辦法及研擬補貼機制，並參考立院法制局建議進行相關規劃，以維護民眾權益。

央行連續4次的升息，造成房貸族不小壓力。行政院12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，內政部也提出房貸補貼方案，預計將去年超徵稅收用於此，預計匡列1、200億元，緩解房貸族壓力。

根據初步的規劃，補貼對象為名下僅持有1戶自用性質購置住宅貸款者，僅限基準日前的既有貸款戶，不包含新貸戶。同時，設有排富條款，限年所得合計在一定金額以內，不補貼較高所得家戶，將政府資源妥善運用。

不過，法制局報告指出，內政部訂有「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」，補貼需透過民眾提出申請，且申請資格、申請、審查與核發程序及溢領追繳等均有明確規定，但如今內政部擬將推出的房貸補貼，其法源依據為何？尚待釐清。

法制局質疑，房貸補貼免申請，內政部是否就總房貸戶數為個案逐一清查、審核並核發書面行政處分？不然，民眾如何知曉個案的准駁理由？如何提起訴願？作成處分及後續受理救濟機關為何？救濟期間如何計算？目前報載內容皆未見相關論述。

法制局建議，主管機關應就房貸補貼免申請的法源依據，以及民眾應如何提起救濟，進行通盤考量，在便民及行政簡化角度思維下，兼顧民眾依法提起訴願及訴訟的權利。