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2023台灣燈會在台北　看花燈吃好料　東區捷運美食全攻略必收！

▲▼台灣燈會,台灣燈會在台北,東區美食。（圖／台北市政府提供）

▲臺北市政府觀光傳播局推出「台北食樂趣」手冊，盤點2023台灣燈會周邊必吃美食。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供，下同）

生活中心／台北報導

一年一度的台灣燈會，今年在台北市東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈、四四南村等地盛大登場！欣賞bling bling的璀璨花燈，順道品嚐東區在地美食，來場視覺味蕾的雙重饗宴！搭乘捷運藍線不換線，從忠孝復興站必比登推薦的「滿粥穗」、網美最愛的「小小樹食」開始吃起來！想吃甜食點心就到忠孝敦化站的「東區粉圓」、「糖村」；來到國父紀念館站絕不能錯過北方麵食「都一處」、川味料理「川妹子」；市政府站則有名人激推的「四川吳抄手」、古早與澎湃兼具的「胡饕米粉湯」，台灣燈會美食全攻略，讓「ETtoday新聞雲」帶你一起呷透透！

忠孝復興站－滿粥穗

位於忠孝復興捷運站附近，提供超過14種粥品，含水餃跟麵類共20種餐點，打破既有想像，榮登必比登推薦餐廳。與一般市售粥品不同，滿粥穗選用高級食材烹煮，特色小菜更是市面上吃不到的獨特好滋味，冷冷的天配上暖呼呼的粥，讓燈會的美麗回憶長存心中，成為2023年最美好的開端。

店家資訊：
 地址：台北市大安路一段11號
電話：02-2771-0648
營業時間：10:00-21:00
人氣推薦：松露芙蓉麻香燉雞粥、鮮蝦干貝粥、砂鍋菜煨麵／粥

忠孝復興站－小小樹食

被稱為台北最美網美蔬食餐廳的小小樹食，以蔬食作為絕美擺盤，服務生穿著實驗袍在桌邊服務，如同在台北進行一場大型的蔬食社會實驗。菜單簡單明瞭以中英文標註內容物，是否含蛋、奶、蔥蒜、辣椒等，讓點餐者一目瞭然，還推廣火紅的「超級食物」、「佛陀碗」概念，在歐美風靡已久的餐型，將各式營養食材以精美擺盤呈現在食客面前，除了享用原型蔬食天然風味，更享受與自然融為一體的舒服體驗。

店家資訊：
 地址：台北市大安路一段116巷17號
電話：02-2778-2277
營業時間：12:00-15:00，17:00-21:00
人氣推薦：小樹酪梨蔬菜佛陀碗、紅油皮蛋豆腐餃、焦糖海鹽戚風蛋糕

忠孝敦化站－東區粉圓

▲▼台灣燈會,台灣燈會在台北,東區美食。（圖／台北市政府提供）

開店超過30年的知名老字號冰店，來東區逛街必吃！老店堅持現煮、現做，讓饕客品嚐新鮮美味的甜品，夏天吃冰的消暑；冬天喝熱的暖身大大滿足。「東區粉圓」提供近30種豐富配料選擇，可選1～4種配料，甜湯則可搭配糖水、豆花、紅豆湯或燒仙草。料多實在人氣超高，店面累積國內外媒體好評，連觀光客來台都會慕名而來呢！

店家資訊：
 地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷38號
電話：02-2777-2057
營業時間：11:00-23:00
人氣推薦：豆花、粉圓、芋頭等

忠孝敦化站－糖村

名聲響亮的甜食專賣店「糖村」，從蛋糕、糖果、零食、禮盒通通都有，曾為第53屆金馬獎指定甜點禮盒。堅持天然無污染的製作理念，對於食材挑選特別講究，嚴選從歐美、法國、日本等國家空運來台的食材，與台灣在地食材融合，香甜不膩的好滋味，連挑嘴的螞蟻人吃過都按讚，更獲得名人、網紅大力推薦，是來東區不容錯過的伴手禮選擇！

店家資訊：
 地址：台北市大安區敦化南路1段158號
電話：02-2752-2188
營業時間：09:00-22:00
人氣推薦：法式牛軋糖、哈尼捲、貝比曲奇餅乾

國父紀念館站－都一處

▲▼台灣燈會,台灣燈會在台北,東區美食。（圖／台北市政府提供）

主打北方麵點及中式合菜的都一處，曾招待過多位中外重量級人士，口味不在話下。推薦必點的「褡褳火燒」，分量感十足，外皮金黃酥脆，滿滿內餡有豬肉及蝦仁，吃得到豐厚肉汁及Q彈口感；「芝麻燒餅夾醬燒肉」用自製的北方燒餅包裹肥瘦兩種醬肉，搭配天然的鹹香豬油凍，不同風味及口感輔以有嚼勁的燒餅外皮，堪稱店內一絕。

店家資訊：
地址：台北市仁愛路四段506號
電話：02-2720-6417
營業時間：11:00-14:00，17:00-21:00
人氣推薦：松子燻雞、褡褳火燒、醬肉燒餅

國父紀念館站－川妹子

嗜辣控必吃的口袋名單之一「川妹子」，愛吃辣的老闆特地到四川成都學習製作川菜，連知名美食家胡天蘭都讚不絕口的「花椒燒蛋」，香氣十足的熱花椒油淋在蛋上，包裹醬汁的軟嫩半熟蛋，和絞肉、辣椒一起品嚐，讓人一吃愛上，簡直就是白飯殺手啊！

店家資訊：
地址：台北市大安區光復南路240巷52號
電話：02-2721-6950
營業時間：11:30-14:30，17:30-21:00
人氣推薦：成都毛血旺、花椒燒蛋、酸豆粉絲煲

市政府站－四川吳抄手

▲▼台灣燈會,台灣燈會在台北,東區美食。（圖／台北市政府提供）

愛吃川菜，那一定不能錯過四川吳抄手，不僅是諸多政要名流、明星藝人口袋名單，還曾出現在白先勇的《孽子》小說中。招牌紅油抄手個頭小巧精緻，外皮薄中帶Ｑ，豬肉內餡鮮甜無腥味，黃金比例的醬汁酸中帶辣、辣中帶麻、麻中帶香，交疊組合出多層次風味；川菜系代表麻婆豆腐也是店內一絕，菜品講究麻、辣、鮮、香、燙、嫩、酥考驗師傅功底，紅通通色澤看似很辣，但辣油比例拿捏得宜，麻香口感外並不會過油，值得一試。

店家資訊：
地址：台北市松仁路58號4樓
電話：02-8786-2426
營業時間：11:00-14:30，17:00-21:00（週五、週六、週日營業至21:30）
人氣推薦：紅油抄手、麻婆豆腐、冰鎮酸辣麵

市政府站－胡饕米粉湯

傳承三代的老店，店內除了充滿古早味的米粉湯、黑白切外，老店也在菜色上不斷求新求變，推出浮誇奢華系米粉湯，放上滿滿蛤蜊、鮮嫩小卷，還有須提前預約才能吃到一整隻超霸氣龍蝦的米粉湯，光用看的就讓人食指大動，吸附滿滿湯汁的粗米粉，搭配濃郁鮮甜的湯頭，鐵定整碗吃到見底。

店家資訊：
地址：台北市永吉路30巷158弄3號
電話：02-2765-2017
營業時間：11:00-23:00
人氣推薦：芋頭米粉湯、嘴邊肉、招牌滷三寶

「2023台灣燈會在台北」資訊

日期：2/5～2/19

活動時間：
週一至週四：14:00-22:00 ( 亮燈17:00-22:00 )
週五至週日：10:00-22:00 ( 亮燈17:00-22:00 )

官網：2023台灣燈會在台北https://tw-light.taipei/

燈會LINE官方帳號：@light.taipei 加入好友：https://lin.ee/VSgGyxa

▲▼台灣燈會,台灣燈會在台北,東區美食。（圖／台北市政府提供）

（臺北市政府 廣告）

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