台灣燈會民眾向李四川怨「1句話」　他點頭抱歉親回：我們會改進！

▲李四川親自視察台灣燈會。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者江采蓁／綜合報導

睽違23年重返台北的台灣燈會5日盛大展開，展期吸引大量民眾前往參觀。台北市副市長李四川今（12）日表示，市民看的是美麗的燈，他看的是哪裡有不安全的電線、哪裡缺少了指示牌，活動中有民眾告訴他動線規劃不好，他也點頭說抱歉，表示會改進。

「這個年隆重的來，也悄然的離去」，李四川表示，台灣燈會正在點亮整個台北的夜空，自己將近40年的公務生涯，沒有像這次看燈會看這麼多次，他也透露，市民看的是美麗的燈，他看的是哪裡有不安全的電線，哪裡缺少了指示牌。他指出，這次的燈會不管中央或市府的同仁都非常認真，但難免還是有些缺失，所以市府同仁每天晚上10點召開檢討會，就當天的缺點立即改善，希望明天能夠提供更完美的燈會給大家觀賞，「我非常感動，也非常感謝。」

李四川提到，昨（11）日晚間國父紀念館內的人很多，也很擁擠，他也擠在裡面，有鄉親看到他，告訴他動線規劃不好，「我點頭說抱歉，我們會來改進。」李四川也提到，一個活動的成功，不是站在台上那些人，而是美麗燈籠設計施工團隊及每天拿著指示牌引導、拿著垃圾袋清潔現場、在道路上指揮的員警等同仁在幕後默默的付出，「我們應該給他們最大的掌聲，向他們說聲『 你們辛苦了』。」