青年代表建議補助購置幼兒汽座　許淑華：研議成立雲端租借平台

▲國道1號彰化路段昨發生自撞事故，強大撞擊力讓坐在副駕駛座的幼童當場噴飛車外身亡。（圖／翻攝記者爆料網）

記者高堂堯／南投報導

國道一號13日發生家長開車時未讓幼子坐安全座椅、甚至坐在副駕駛座，導致車禍時被拋飛路面身亡的慘案，引發網友怒批罔顧幼童安全；南投縣青年事務諮詢會代表日前縣長許淑華，即提出由縣府補助購置嬰幼兒車及安全座椅等提案，許淑華表示認同，將請相關單位研議辦理。

南投縣青年事務諮詢會9名代表10日在縣府社會及勞動處長林志忠的陪同下，至縣長室拜會許淑華；許淑華在會中細心傾聽年輕人的意見和想法，也表示縣府將會成立青年發展中心的二級機關，專責青年事務，希望能落實青年朋友返鄉、創業及相關社會福利等服務，提供更全面性的照顧，讓更多年輕人願意留在家鄉發展。

▲青年代表拜會南投縣長許淑華，提出補助購置嬰幼兒車及安全座椅等建言。（示意圖／記者張慶輝攝）

對於青年代表們所提出由政府補助家長購買嬰兒車及安全座椅的建言，許淑華表示，縣府將會評估研議，但在推出補助方案前，社會及勞動處建議可採取租借服務，鼓勵民眾捐贈二手用品或由縣府採購補足數量，再由縣府成立雲端平台提供租借、轉介的服務，落實循環經濟的環保理念。

▲青年代表拜會南投縣長許淑華。（圖／南投縣政府提供）

青年代表也提議開辦製茶揉捻及茶葉乾燥技術的培訓課程，許淑華指出，茶是南投最重要的產業，縣府會跟農委會與茶改場合作，開辦相關課程來精進茶師技術，未來也會成立職人學院，建立嚴謹正規且具代表性的認證課程，將優良製茶技術會傳統工藝傳承下去，希望業界都能多加支持指教。

許淑華說明，縣府目前設有「青年事務諮詢會」，共有10位外聘的青年代表委員，平時協助縣政府收集各方建議，提供施政參酌，尤其青年朋友的構想更富創新和創意，可作為縣府擬定各項政策的參考，施政也才能更符合民眾的需求，也對青年代表們表示感謝。