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縣府加碼！鼓勵汰換老舊機車　屏東民眾最高可領2萬6300元補助

▲屏縣府加碼汰換老舊機車補助，最高2萬6300元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏縣府加碼汰換老舊機車補助，最高2萬6300元；圖為麟洛果菜市場宣導電動機車。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

老舊機車汰舊換新或電動機車補助，是推動空氣品質改善重要策略，屏東縣政府今年持續針對淘汰老舊機車、換購或新購電動機車進行加碼補助獎勵，其中針對淘汰1-4期老舊機車換購電動機車，最高可享2萬6300元補助， 藉由政府、民間和社會團體齊心努力，共同達成空污減量目標，提升環境品質。

▲屏縣府加碼汰換老舊機車補助，最高2萬6300元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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環保局表示，老舊機車排放廢氣是空氣污染的主因之一，二行程機車排放碳氫化合物是四行程機車的16倍，且二行程機車燃燒較不完全容易產生烏賊車，為民眾所詬病，若再加上零件劣化或保養不當，更容易產生嚴重的空氣污染。

為顧及民眾健康以及鼓勵民眾踴躍響應淘汰高污染機車換購電動機車政策，屏東縣政府112年提供各種加碼補助方案，並結合經濟部工業局及行政院環保署補助額度提高誘因，在淘汰二行程機車部分，最高可獲得4300元補助。對於新購電動機車民眾，最高可獲得1萬1,000元的補助，而淘汰1-4期老舊機車換購電動機車，最高可享2萬6300元補助。

有關112年度機車汰舊補助方案，有意申請的民眾可上屏東縣政府環保局網站/便民服務/民眾申辦項目/線上申請查閱，或撥打服務專線：08-7514955洽詢。

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