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林明溱嗆三振！綠營：2好球後打全壘打　酸林明溱為照顧兒子選立委

▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投第二選區立委補選將於3月4日登場，國民黨候選人林明溱公開表示要給蔡培慧第三記「好球」（參選3連敗）、將她三振出局，綠營則回嗆林心中只有私利、為了其子的政途長期把持南投政壇，相信鄉親會選擇對的人，「兩好球後就會揮出全壘打」。

副總統暨民進黨主席賴清德今日也再赴南投力挺蔡培慧，在立法委員羅美玲及地方黨公職陪同下，接連前往南投聖和宮、受興宮、興和武當宮參香祈福；賴也大酸林明溱買房給兒子的資金來源至今不明，是「倖豬夯灶，倖囝不孝」，疼小孩疼過了頭，認為立委的職務不能用來照顧兒子，而要拿來栽培人才。

▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

林明溱今天提早一天慶生時，引用棒球術語形容蔡培慧連選第一選區立委、縣長都敗北，已經被國民黨賞了2好球，他會再補上第三好球、把蔡三振出局；蔡培慧則回應，自己念茲在茲的是如何改善鄉親生活、用政策提升南投發展，不像林明溱滿腦子只有仇恨和私利，她相信南投鄉親會選擇對的人，為南投出一口氣。

民進黨副秘書長黃建嘉也反駁道，「兩好球之後就是一支漂亮的全壘打，讓林明溱回豪宅含飴弄孫」，並批評林明溱30年來把持南投政壇，唯一照顧的是他兒子，進而一再欺騙南投鄉親，也騙自己黨內同志。

▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

賴清德指出，林明溱自己宣布過不選，有人說他參選並非本意、是為了他的兒子；他認為父母疼小孩是天性，但是「倖豬夯灶，倖囝不孝」，大家對林明溱買房子給小孩的錢從哪裡來、原本說不選卻又參選的作法，會有智慧去判斷，而立法委員是很重要的職務，被用來做疼小孩的用途，不如用來栽培好人才、顧南投的未來。

賴清德強調，林明溱已從政很久、過去選民也給他夠多機會為南投打拚，所以要給年輕人做看看，讓蔡培慧有一個好的戰鬥位置，站在第一線和立法院質詢行政院長，或直接找部會首長下來視察，效果會更好，呼籲民眾3月4號一定要出來投票支持。

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