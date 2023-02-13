黃偉哲有請月老神助攻助告白成功！　來台南許山盟海誓愛情長久一世

▲2月14日是西洋情人節，黃偉哲市長要求市府企劃一條龍服務，期望能為市民打造幸福城市，同時，也期盼吸引天下有情人多來台南玩，推動「海誓山盟」旅遊經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2月14日是西洋情人節，台南市長黃偉哲創意大噴發，責成市府各局處發想諸多浪漫點子，推出一系列情人專屬企劃，除了「山盟海誓」告白路線、「但願與子共長久」新婚登記送好禮、龍崎光節空山祭情人節限定活動，以及虎頭埤情人週活動…等，2/14情人節當天還將祭出驚喜。

眾所皆知，台南是適合戀愛、結婚、工作及生活的甜蜜城市。從曖昧、告白、戀愛、結婚、成家、育兒等重要階段，黃偉哲市長要求南市府企劃了一條龍服務，期望能為市民打造幸福城市，同時，也期盼吸引天下有情人多來台南玩，推動「海誓山盟」旅遊經濟。

從曖昧到告白階段，市長黃偉哲市長有請月老神助攻，準備限量的「月老知我心軟糖」送給有情人，也推出【近水樓台先得月】、【訪月老與神同行】、【泡湯助攻感情升溫】等3大主題告白路線，有浪漫山海風景的相伴、月老廟加持，還有暖呼呼的泡湯，邊走邊玩保證感情加溫。大大提升告白成功率。

告白成功之後，則要開始風花雪月，許下山盟海誓。台南市政府推薦「山盟海誓」路線，「山盟」是浪漫破表的龍崎光節空山祭；「海誓」景點，則有台灣極西點的國聖燈塔(愛你到極點)、北門井仔腳夕陽、漁光島等。

最浪漫的事，是和心愛的人一起慢慢變老，進入婚姻殿堂。台南市政府推出「但願與子共長久」台南好物新婚好禮。只要在2/14西洋情人節，以及3/14白色情人節、5/20(象徵我愛你)、七夕情人節(8/22)等4個山盟海誓的日子，到台南戶政事務所登記結婚，就能收到兼具創意與精緻的好禮。

此外，人生不能只要愛情沒有麵包，享受戀愛之餘，黃偉哲市長更希望佳偶在台南攜手扶持一輩子，因此特別在今年加碼青年政策三大利多，包括(一)青年創業貸款最高額度由100萬元提高為200萬元，為創業者找第一桶金，還有前2年全額利息補貼；(二)生育獎勵金第一名及第二名子女補助，都提高為補助2萬元；(三)針對首次購屋族，加碼補助利息補貼每戶6萬元。為了迎接情人節、刺激疫後台南經濟振興，台南市長黃偉哲可謂卯足了勁拼了！