快訊／台南麻豆寮子廍野草火警險燒民宅　消防人員及時搶救滅火

▲台南市麻豆區寮廍里寮子廍往西庄路，下午傳出野草火警，火勢很大快燒到附近民宅，消防人員接駁水帶射水滅火，幸未擴大釀災。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區寮廍里寮子廍往西庄路，13日下午4時9分許傳出野草火警，火勢很大快燒到附近民宅，消防局119勤務中心馬上出動下營、善化、官田、麻豆等消防分隊大批消防人車馳抵搶救，消防人員接駁水帶，一方面射水滅火，一方面防止火勢擴大延燒，在消防人員全力搶救下，火勢迅速壓制撲滅，幸未擴大釀災，初步勘查燃燒面積約50平方公尺，未燒到民宅。