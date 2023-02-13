建構安全大台南　推動災防深耕計畫連續11年獲中央評鑑「特優」　

▲台南市推動災害防救深耕計畫，2011年至2022年連續11年獲得中央評鑑「特優」創舉，台南市防災團隊防救災執行成效斐然、深受肯定。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

為全面提升地方第一線人員災害防救作業能力，台南市推動災害防救深耕計畫，2011年至2022年連續11年獲得中央評鑑「特優」創舉，台南市防災團隊、公所、民間企業各單位齊心建構安全大台南願景不遺餘力，防救災執行成效斐然、深受肯定！

鑒於日前土耳其發芮氏規模7.8強震重創土耳其、敘利亞兩國，造成逾1萬9千人喪生，為該區域百年來最大地震，而全台灣總計有36條活動斷層，台南市境內受影響計有7條活動斷層，所造成的大規模震災事件有1862年台南地震(六甲斷層)、1946年新化地震(新化斷層)、1964年白河地震(觸口斷層)等，顯見震災之減災應變為災害防救重要課題。

台南市為提升防救災業務人員推動防災工作能力，推廣防災觀念與災防資訊識別運用知能，同時表彰防救災工作績優人員以鼓舞士氣，針對所轄37區災害潛勢地區進行通盤性調查分析，進行境況模擬，並據以研擬相應之短中長期災況因應對策；辦理各級災害防救人員教育訓練，如防災地圖之製作、氣象防災資訊取得與應用、防災系統功能介紹、避難處所選定與運作等課程，強化人員防災素養與防災科技成果之應用；結合三方工作會議、大型活動等場合，每年定期辦理防救災績優人員、企業、團體之表揚活動，以慰勉並激勵防災執行人員的辛勞與付出。

台南市自2019至2022年分2期建置共8處韌性社區，藉由召開說明會、確認韌性社區執行範圍、帶領社區成員實地踏勘、繪製社區防災地圖、辦理教育訓練、討論社區防災計畫、首推桌遊式兵棋推演、辦理實兵演練等活動，逐步培育與提升社區居民於災害發生第一時間自助、互助而後公助之防災意識，強化社區災害韌性。其中本市第1期韌性社區（東區和平里、永康區復國里、安南區佃東里、南區喜南里）歷經2019、2020為時2年的建置作業，在公私協力合作下，於2022年獲中央頒發一星標章認證，建立由下而上的防災能量。

黃偉哲市長表示，本市推行災害防救工作以來屢獲中央評鑑肯定，期許藉由深耕計畫帶動防災工作執行能力之提升、本市災害韌性之強化、民間/企業對於災害防救工作之參與，於大規模災害發生時降低災害風險與衝擊，厚植本市防災、耐災、治災之實力。

消防局長李明峯指出，深耕計畫推行十餘載，防災工作推行面相從公部門、民間團體、企業再及於社區民眾，不斷精實強化防救災相關軟硬體實力，整合與連結基層防救災組織與資源，導入外部防災能量，降低災害發生的損失，提高台南市災害防救效能。