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張善政放話「酬庸除惡務盡」！大砍桃捷3副總　媒體人曝他私下為人

▲▼桃園市長張善政。（圖／桃園市府）

▲張善政強勢的作風引起討論，他本人也保證，若還殘留酬庸心態，絕對會除惡務盡。（圖／桃園市府）

記者柯振中／綜合報導

桃園市長張善政一口氣砍掉桃園捷運3位副總，同時介紹新上任的董事長沈志藏，作風引起了廣泛討論，他本人也保證，若還殘留酬庸心態，將會除惡務盡。對此，也有資深媒體人坦言，這種做法值得給出掌聲，張善政仍是嫉惡如仇的赤子。

張善政8日舉辦市政會議時，介紹了新上任的桃園大眾捷運公司董事長沈志藏，同時還大砍3名副總經理。張善政提到，過去有許多議員說過，桃捷公司有酬庸文化，且僅僅一條線，副總的數量卻比雙北捷運還多，這次秉持專業、用人唯才的前提，第一階段只留下一名副總，第二階段則是倚重沈志藏，引進優秀的企業文化，讓桃捷變得更好。

消息引發討論後，資深媒體人黃揚明表示，每個副總的背後，一定都有一股政治勢力，若立刻縮減人數，恐怕會得罪人，而張善政這樣的作法，值得掌聲讚許。

同時，黃揚明也感到好奇，台北捷運的副總一共3人、新北捷運的副總則是1人，高雄捷運則有2名副總，為何前桃園市府任內，桃園捷運卻要聘請到4名副總，這令他十分困惑。

▲▼張善政大砍桃捷3名副總。（圖／翻攝臉書／張善政）

▲張善政強勢的作風引起廣泛討論，也收到不少讚揚。（圖／翻攝臉書／張善政）

此外，資深媒體人張禹宣也說，近日桃園首長接連發生2起事件，除了桃捷大砍3名副總、任命沈志藏擔任董事長以外，還有衛生首長要求洗Google的五星評價，張善政得知後，立刻警告「不可取，絕對不鼓勵，嚴重告誡首長」。

張禹宣提到，從這兩件事情可以說明，張善政依舊是當年擔任行政院長時，那位嫉惡如仇的赤子，過去張善政內閣雖然同樣是看守內閣，卻能獲得不分藍綠的讚賞、史上最高的60％支持度，其中的關鍵包含2件事，分別是跳脫意識形態、就事論事，以及充分交接、授權給接任的民進黨政府，不會踰矩。

張禹宣提到，2016年底時，張善政轉戰民間企業，而在一次意外中，與他開啟了對話。在2人的對談過程中，張禹宣深刻感受到，張善政有別於一般政治人物，言語間毫無修飾、直率表達自己的心境，現在6年過去了，張善政仍舊是當年不分顏色、嚴以律己、嫉惡如仇的赤子。

 

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