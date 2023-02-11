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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍4市長組「交流平台」佈局2024？　侯友宜：盼創造民眾最大利益

▲北北基桃首長張善政、蔣萬安、侯友宜、謝國樑出席平溪天燈節活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲北北基桃首長張善政、蔣萬安、侯友宜、謝國樑出席平溪天燈節活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（11）日藉由2023新北市平溪天燈節「情定平溪 Yes,I Do」活動邀基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等4首長合體放天燈，並在傍晚召開閉門會議，針對「基北北桃合作交流平台」進行研商合作。會後媒體問到，這次由侯友宜當東道主召開的會議，外界解讀是在布局2024總統大選？對此，侯說，合作平台是4縣市共同倡議，4人只有一個目的，在快速、有效率的合作機制下，創造民眾最大利益最重要宗旨。

侯友宜提到，新北市天燈節是全球世界知名，藉平溪天燈節為全國民眾祈福，和3位市長站在一起，成立合作交流平台，讓4縣市千萬人共好，讓千萬朋友更有幸福感，藉此平台討論很多相關議題成為共識，未來快速有效率的分享各項資源，能共同攜手合作，今天的主題很清楚「友好連結攜手共好」，讓基北北桃一起努力，讓這塊土地的人，因基北北桃率先共好，台灣一起共好。

媒體問到，四位藍營市長合體，外界解讀侯友宜提前在北台灣布局2024總統大選，要當北台灣共主？侯友宜說，這次的合作平台是4縣市共同倡議，不分你我，讓4縣市千萬人共享整個生活圈，4個人共識只有一個目的，快速有效率在合作機制下，創造民眾最大利益最重要宗旨。

▲北北基桃首長出席交流平台會議，新北市長侯友宜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲北北基桃首長出席交流平台會議，新北市長侯友宜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜也提到，基北北桃在交通、文化、社會福利等議題在城市治理及區域合作上達成合作共識，提出三大方案，其中「優社福」，將建立起四座城市公共托育的共享機制；交通「好好行」方面，希望整合城市區域間公共運輸的量能，成為市民安心、安居最強的後盾；「藝起來」，將四市博物館家族大串連，透過藝文資源共享，讓四市千萬人共享生活圈藝文活動，則並結合觀光旅遊，為市民朋友們帶來更多、更豐富的藝文活動，並帶動北臺灣藝文產業的交流與發展。

侯友宜也說，「基北北桃合作交流平臺」成立後，市府團隊將持續朝向讓市民安居樂業的目標努力，平台的合作機制將以四個城市的局處首長為首，搭建即時且快速的溝通模式，每季針對不同市政議題交流分享，並且每半年召開一次副市長層級會議，每年召開一次市長層級會議；在經驗分享、資源共享、城市共好的合作平台機制下，讓城市的治理更為有效，更能快速面對並解決市民朋友的需求與問題。
 

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平溪天燈基北北桃市長侯友宜蔣萬安張善政謝國樑

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