奇葩2男杭州划船到北京　「6小時只走5KM」一路划進警局

記者任以芳／綜合報導

大陸京杭大運河有2千多年歷史，於去年重新全線開通。杭州有一名孫先生突發奇想，邀約朋友划船到北京，剛上路6小時才走了5公里，中途被警察攔下勸返，因為京杭大運河全長1800公里，單靠人力划船杭州去北京至少270天。

綜合陸媒報導，浙江杭州一名旅行愛好者孫先生，平時喜歡騎行，日前看到京杭大運河近100年來再次全線通水，準備3個月體驗旅遊計畫，和朋友從杭州划船去北京。結果，上路當天6小時只划了5公里，還沒出杭州城就被警方勸返。

陸媒《瀟湘晨報》釋出畫面顯示，一開始孫先生很有豪情壯志，對著鏡頭介紹，「我在杭州京杭大運河，南方源頭杭州顧家橋方向，我突發奇想從杭州划船去北京，本來想從北京划船到杭州，但去北京一看冰還沒融好。」

孫先生很有自信的補充，「我就是買一艘船，叫一個朋友就出發。」

上路後相當不順利，因為不熟悉划船方式，一直在水面繞圈圈，最後被航警攔下勸說。孫先生說，「剛才我還在笑，現在笑不出來，這是我第一次進『局子』（大陸用語警局）。」

▲男子想划船從杭州去北京 ，被航警攔下勸阻。（圖／翻攝 網易號）

消息曝光後，大陸網友也說，「太不現實了。」京杭大運河全長約1800公里，按照每天划船8小時計算，航行至少270多天，耗費7個月時間，遠遠超過孫先生預估的旅行時間。

事後，孫先生也對外公佈自己後續，承認自己沒有了解清楚規定，不知道京杭大運河不允許個人划船行駛，這樣行為十分危險。後來他和朋友被勸返寫保證書，「以後不會再從事這種危險的活動了。」

據了解，京杭大運河始建於春秋時期，是世界上里程最長、工程最大的古代運河，也是最古老的運河之一，與長城、坎兒井並稱為中國古代的三項偉大工程，並且使用至今。

▼ 京杭大運河 。（圖／翻攝 網易）