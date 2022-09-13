金正恩的偉大夢想！提議興建「大運河」　東西貫穿朝鮮半島

▲位於北韓南浦大同江出海口上的西海水閘。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩8日在施政演說上透露，最高人民會議已通過核武政策相關立法，之後他更表示為了促進經濟發展、改善民眾生活品質，提議動員國家力量興建東西貫通韓半島（朝鮮半島）的「大運河」，此舉不僅能連結北韓東岸、西岸兩側，還能連接中國與俄羅斯遠東地區之間的貿易，酌收過路費。

根據南韓《News1》，金正恩8日在第14屆第7次人民會議上提及「大運河」建設，強調以水路貫通東西兩端物流的重要性，呼籲應動員國家力量完成巨大建設，務必取得成功。

報導指出，自從1953年韓戰導致半島分裂後，北韓因地理位置而使得連結東海（日本海）、西海（黃海）之間的水路通道遭到阻斷，不僅物流受到限制，海軍的效率也因此跟著降低，因此早在金日成、金正日時期便曾多次提議興建貫通半島東西側的大運河。

金日成曾於1954年4月24日在與金日成綜合大學教職人員對談時，要求針對大運河興建提出建設性方案，討論如何透過大運河連結大同江、咸鏡南道永興郡（今金野郡、耀德郡）兩端，最後從永興郡平原一帶出海。

至於金正日時期也曾提出類似構想，從平壤重要貿易口岸城市南浦連結至咸鏡南道金野江、或是一路延伸到江原道元山。

據悉，金正恩掌權後陸續推動北韓境內重大國家建設，包括當局計畫5年內在平壤市興建高達5萬戶的新式公寓，今年初松新、松花地區1萬戶公寓大樓更陸續完工，和盛地區1萬戶公寓也正加緊腳步建設中；而若未來大運河如願完工，則對北韓「自力更生」的經濟將可望帶來無可預期的巨大效益。