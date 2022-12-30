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曹松清《讓我遇見你》畫展　發現馬祖「藍眼淚」好浪漫

▲曹松清《讓我遇見你》畫展

▲曹松清(船與淚)。(圖／臺華窯提供)

記者楊淑媛／桃園報導

原籍馬祖的桃園畫家曹松清2023創作展名為《讓我遇見你》，即日起至112年3月8日在臺華窯三館典藏空間登場。曹松清說，馬祖的「藍眼淚」被美國CNN列為「世界15大自然奇景」之一，也是許多去馬祖「卡蹓」的觀光客，所渴望「遇見」的，而這次的展覽以《讓我遇見你》為名，即以觀光客的視角來玩「浪漫」。

▲曹松清《讓我遇見你》畫展

▲臺華窯製作的「馬祖印象紀念酒瓶」。(圖／臺華窯提供)

又，從美國返臺的潘小姐，在臺華窯三館看到畫家曹松清的畫作，十分欣賞，她便和臺華窯合作，製作出「馬祖印象紀念酒瓶」。該酒瓶限時限量100件，正在臺華窯三館銷售。

曹松清表示，每年4至6月，是福建閩江的汛期，豐沛的降水為閩江口的馬祖列島帶來藻類生長所需的養分，矽藻是「夜光蟲」的主要食物；而呈U字形的澳口，為馬祖創造得天獨厚的條件，將矽藻留在岸邊更久一些。要遇見藍眼淚，得配合天時（忌滿月）、地利（場勘）、人和（導遊帶領）等條件。

▲曹松清《讓我遇見你》畫展

▲曹松清(鐵板的藍眼淚) 。(圖／臺華窯提供)

西莒島的坤坵沙灘，海面上有著幾座礁石，名為「蛇島」。沙灘與蛇島之間，由於地形與海流關係，在漲潮時，海浪從不同方向前來交會，恰巧形成兩組互相正交的波浪，而形成一格一格神奇的方塊海。蛇島也是許多愛鳥人士賞鷗的聖地，現在已被設置為「燕鷗保護區」，有大批燕鷗棲息的壯觀畫面；每年4到10月是賞鷗的最佳季節，有機會看到在此棲息的神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」。

南竿島上的馬港有一座媽祖巨神像，神像加上避雷針，總高度為29.6公尺，和馬祖島嶼總面積29.6平方公里相呼應。祂是由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵365日「日日平安」，矗立在海岸的山丘上，看起來十分雄偉，慈悲的法相，讓人心生虔誠。天后宮往巨神像途中，陳列12幅雕塑，述說媽祖得道成仙的故事；神像前的瞭望台遠觀似艘船，從遠處望向媽祖巨神像，就像媽祖乘著一艘船在海上航行，庇佑著居民。

當然，馬祖有藍眼淚、世界唯二的方塊海、黑嘴端鳳頭燕鷗、媽祖巨神像外，還有閩東建築、特色廟宇、花崗石岩、戰地坑道、大坵梅花鹿、東莒島燈塔、東引島燈塔、馬祖特有的紅花石蒜、紅藍石蒜、星空奇景等；這些小島上的生活日常、宗教慶典、飲食文化，都是曹松清美好的記憶，也在他的畫筆上流淌出來，成為一幅幅的思念。

曹松清每年都會回去馬祖兩三趟，最愛在島上「這裡走走，那裡走走」，讓腳親吻每一塊故鄉的土地。他說，每一種視角，每一個巷弄，每一次回眸，都會驚奇的再發現以前所沒有注意到的，這些都成為他繪畫的養分。經過歲月的洗禮，他以故鄉為主題，調出島嶼的色彩，將背景平塗來擁抱當代，並以在地的花崗石粉為繪畫語彙，讓屬於他個人風格的繪畫，吸引觀者。

◎禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障。

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