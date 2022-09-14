國一妹聯絡簿「以圖代字」　還原上學逗笑媽！畫技竟偷藏洋蔥

▲新生震撼訓練第一天。（圖／謝媽媽授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到國一女兒的聯絡簿，讓她超驚艷，「開學兩週，天天五彩繽紛、精彩可期！」謝媽媽在臉書貼出多張照片，分享女兒謝小安在聯絡簿上以圖代字，畫出當天上學發生了什麼事，還原新生訓練、上水彩課等狀況。看了生動鮮明的繪畫，眾人都讚不絕口，「如果我是老師，我一定每天拍下來保存，實在太棒了！」

謝媽媽日前在個人臉書分享照片，表示女兒謝小安開學兩週，聯絡簿天天都五彩繽紛、精彩可期，「少了文字多了圖像，一起來看圖說故事」，最後還hashtag「#聯絡簿新面貌」、「#圖像的大力量」。

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只見謝小安在聯絡簿的「意見溝通」處畫畫，記錄每天的校園生活，像是「新生震撼訓練第一天」、「七年級開學第一天」、「國文小考」、「第一堂素描課」、「水墨初體驗」、「雨中從生物教室下課奔回701」等等。其中有幾張讓老師讚嘆不已，「看到好多細節！真有趣」、「好生動的示範呀！」

▲新生訓練打掃教室。（圖／謝媽媽授權使用）

▲七年級開學第一天。（圖／謝媽媽授權使用）

照片一出，謝媽媽的親友忍不住誇有才，「我如果是老師，我每天一定很期待打開她的聯絡簿」、「太好看了，根本可以出書了」、「妳可以幫她出畫冊。」謝媽媽也在留言處感謝讚賞，透露謝小安不擅長文字敘述，這樣記錄其實也很有意思、值得收藏，但也笑呼，「她真的每天晚上都把別的功課放一旁，先弄她的聯絡簿……整個昏！」

▲午休時間。（圖／謝媽媽授權使用）

▲國文小考。（圖／謝媽媽授權使用）

《ETtoday新聞雲》私訊採訪謝媽媽，她表示女兒今年剛考上國中美術班，在聯絡簿上作畫完全是出於自己的想法，看到女兒用畫筆紀錄當天最精彩的時刻，覺得這種互動方式很不錯，相當生動有趣，每天看聯絡簿也變成了一種期待。

▲謝小安第一堂素描課。（圖／謝媽媽授權使用）

▲謝小安水墨初體驗。（圖／謝媽媽授權使用）

接著，謝媽媽娓娓道出一段感人故事，原來謝小安是24週出生的早產兒，因為肌肉張力低，加上觸覺敏感，所以在4歲的時候，謝媽媽開始讓她玩顏料，「一開始玩顏料，只要手一沾濕水或是顏料，就一定要去洗乾淨……這樣反覆玩顏料大概一年，才開始克服手上會有異物感的感覺。」

後來在謝小安四年級時，她就讓女兒正式學習兒童繪畫，這一畫也畫出興趣，小女生在六年級時，決定國中要考美術班，「美術班要考素描、水彩、創意表現，這就不像兒童美術那樣天馬行空自由發揮了……素描是基本功，水彩也不是那麼容易入門……」

▲謝小安和同學一起打排球。（圖／謝媽媽授權使用）

▲謝小安上水彩課。（圖／謝媽媽授權使用）

謝媽媽指出，小安為了考美術班，一年內辛苦學習體制內的繪畫技巧，但因為早產肌肉張力低，大小肌肉使力力度常常不足，畫畫會常常後繼無力，同儕可能3小時完成的任務，謝小安可能要花4～5小時以上，還一度因為考試時間限制內畫不完而萌生退意。

▲中秋節的時候，老師請班上同學喝飲料。（圖／謝媽媽授權使用）

▲生物課結束後，謝小安和同學在雨中從生物教室奔回教室。（圖／謝媽媽授權使用）

但謝小安想為自己努力一次，儘管考前畫到手起水泡了也不吭聲，進考場那一天，也是帶著滿手水泡進去應考。皇天不負苦心人，順利考上美術班，讓謝媽媽也很是欣慰。最後，謝小安期許自己能跟上團體的腳步，突破自己身體的限制，走向更好的自己、成為自己想要的樣子，滿滿正能量相當勵志、動人。