遭海盜劫持3個月開始作畫　船長畫家陳國祥一支彩筆記錄傳奇人生

▲畫家陳國祥是船長退休，後來成為無師自通的自學創作者，（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

今年70歲的陳國祥是船長退休，曾與海為伍40多年，後來成為無師自通的自學創作者，曾受邀至中東、上海展出，廣受當地藝文界好評，即日起到10月11日他在高雄臻藝術畫廊舉辦「霧海上的旅者」個展，畫展今（4）日下午舉行開幕茶會吸引藝術愛好者出席，並由高雄師範大學藝術系系主任李錦明舉辦一場講座，分享陳國祥作品中呈現的飛舞色彩、輕快筆觸及堆疊的肌理。

出生台東、成長於高雄的陳國祥，海專畢業後就上船工作，40歲當上船長，60歲在巴基斯坦親手打造了自己的第一艘小木船。在跑船生涯中，每當船停泊非洲或中東的港口時，總會看到街頭畫家在碼頭為人畫肖像，當時藝術的種子就已悄悄在陳國祥心裡萌了芽。

▲陳國祥在高雄臻藝術畫廊舉辦「霧海上的旅者」個展。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但真正讓他開始拿起畫筆的機緣，卻是因為一場攸關生死的國際事件。1995年，他的漁船被索馬利亞海盜劫持，人在囚禁在船艙三個多月，他在等待外界救援時，隨手拾取船上的油漆在帆布上作畫，打發時間月之餘，也抒發忐忑不安的情緒。

所幸他和同船的船員在船東交付贖金後獲釋，他也自此投入軍火業，展開20多年與海盜的抗爭，聘請佣兵在海上巡邏，並與巴基斯坦海軍合作，攜手打擊惡名昭彰的索馬利亞海盜，過程有如電影「神鬼奇航」的情節。

▲陳國祥（左）與高師大藝術系系主任李錦明（右）進行。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，他也開始自學投入藝術世界，雖然非科班出身，但他真誠面對創作，享受畫畫的樂趣。陳國祥土法鍊鋼，從肖像畫開始，到處去寫生，培養自己掌握基礎繪畫造型的能力，他認為人臉是最難畫的，一旦能掌握相關技巧，其他難題就可以迎刃而解了。

經營臻藝術品牌的臻品集團執行長李俊弘表示，陳國祥的創作並無特定主題，早期的作品多以抒情寫實為主，題材來自對生活周遭美感的捕捉，近年經營餐酒館的後，開始嘗試抽象畫風，透過自製的動力裝置調和特殊顏料，以半自動技法揮灑畫筆難以描繪的抽象線條，創造出現實與虛擬交織的魔幻空間。

陳國祥說，這是他第5次辦展，記錄他浪跡天涯的回憶，其中的作品「一個炎熱的夏天」是9年前開始學畫時的作品，師法梵谷有力的線條，另一幅「Lady Elizabeth」是採用比較新的流體畫技，以多彩顏色呈現一張破風帆。