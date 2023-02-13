　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遲不表態引黨內不耐？雲、屏議長拱朱立倫選總統　侯友宜回應了

▲北北基桃交流平台會議，新北市長侯友宜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選暗潮洶湧，藍營部分以新北市長侯友宜聲望最高，但卻遲遲不願正面表態引黨內不耐，繼雲林議長沈宗隆日前公開表態支持國民黨主席朱立倫選總統，屏東縣議長周典論昨日也開出第二槍。侯友宜今（13）日受訪時被問及心中是否有個宣布期程時，依舊重申大家不分你我，好好做事，讓這塊土地的人能夠安全、永續跟繁榮。

侯友宜今日上午視察中山國小老舊校舍改建，受訪時被問及雲林議長沈宗隆與屏東議長周典論，皆公開喊話要朱立倫選總統？侯友宜回應，身為這塊土地成長的人，每一個人關心台灣的進步，相信這是大家共同的心願，所以面對國家發展，每一個人都可以同心齊力守護國家，積極的讓國家更好，「大家不分你我，大家攜手面對，好好的做事，讓這塊土地的人都能夠安全、永續跟繁榮。」

至於前立法院長王金平與鴻海集團創辦人郭台銘傳出近期將會面，是否也想要「為國家做事？」對此，侯友宜則說，新北市就像台灣的縮影，這幾年來自己一直在推動台灣共好，從新北市開始做，讓北台灣發展得好，不分你我，讓台灣共好、讓國家永續、繁榮跟安定，才是目標，那關心這塊土地的人都用共好的方式，大家一起努力。

ET快訊
確診有望免隔離！　王必勝：研擬5+n改0+n
睡夢中昏迷！10月大男嬰確診又驗出「腸球菌」死亡
快訊／許富凱爸爸過世　腦死躺醫院16天...他急趕回老家
快訊／林右昌拋「青年購屋基金」　政府支持＋自己努力可買房
快訊／大咖男星激戰網美「裸身床照」外流！　曾爆是歐陽娜娜男友
iPhone 15有2款新色！　將有6顏色可選
台版柬埔寨釀3死　他哭求交保：想陪孩子開學
LIVE／星雲大師真身抵台南大仙寺　將進行火化
正妹賣地瓜球「渾圓雙球彈出」　震撼老司機：太大了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

推「青年購屋基金」幫買房　林右昌：限定年所得＆總價

藍黨團質疑4月大漲電價　費鴻泰轟蔡英文會變胖：妳食言而肥！

曝蕭美琴閉門茶敘3層面　邱臣遠：盼將國會跨黨派意見傳達美方

踢爆蔡培慧砍「7天假的幫凶」！　國民黨：還敢稱勞工守護者？

嘉義市開學日交通流量大紓解　護童專案警察玩偶超吸睛

快訊／林右昌拋「青年購屋基金」　政府支持＋自己努力可買房

搜救犬也需要世代交替！　美女議員：較年輕的搜救犬出勤為何喊卡

田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相　反問媒體「這樣很奇怪嗎」

蕭美琴返台閉門茶敘　何志偉揭談話3重點

黨內權力結構洗牌？　時力改選黨代表2／26出爐

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

推「青年購屋基金」幫買房　林右昌：限定年所得＆總價

藍黨團質疑4月大漲電價　費鴻泰轟蔡英文會變胖：妳食言而肥！

曝蕭美琴閉門茶敘3層面　邱臣遠：盼將國會跨黨派意見傳達美方

踢爆蔡培慧砍「7天假的幫凶」！　國民黨：還敢稱勞工守護者？

嘉義市開學日交通流量大紓解　護童專案警察玩偶超吸睛

快訊／林右昌拋「青年購屋基金」　政府支持＋自己努力可買房

搜救犬也需要世代交替！　美女議員：較年輕的搜救犬出勤為何喊卡

田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相　反問媒體「這樣很奇怪嗎」

蕭美琴返台閉門茶敘　何志偉揭談話3重點

黨內權力結構洗牌？　時力改選黨代表2／26出爐

Chloé開創銷售新模式！單品有專屬編號　一掃正品履歷、二手價格出來

推「青年購屋基金」幫買房　林右昌：限定年所得＆總價

鮭魚肚+鮭魚卵一次滿足！藏壽司鮭魚祭只有7天　再送三麗鷗置物盒

江宏恩狂吃遭偷拍被說「電視台怪人」　開直播高EQ回應

護童專案正妹警吸睛　基層警臉書「靠北」要求取消：浪費警力

成大EMBA聘請王正坤醫師授課連鎖品牌課程　課程搶手今年度繼續開課

藍黨團質疑4月大漲電價　費鴻泰轟蔡英文會變胖：妳食言而肥！

言承旭脫了！　合體劉畊宏直播健身…飆汗脫外套大洩肌肉身材

確診輕症有望免隔離！王必勝：研擬5+n改0+n「適當時機推行」

曝蕭美琴閉門茶敘3層面　邱臣遠：盼將國會跨黨派意見傳達美方

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

政治熱門新聞

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

徐巧芯爆唐鳳2黑料！資安院緊急回應

任務完成！台灣隊130人5犬搭機回家

郭台銘選總統成真機率高　他爆王金平幫喬2件事：組「郭柯配」

國民黨碩士又少一人！林于玲學位遭撤銷

誰讓桃園燈會像靈堂？　鄭文燦前下屬反擊：責任不在前朝

陸官員想來台弔唁星雲　林俊憲揭背景：不覺得怪怪的？

搶眼！田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相

被點名轉任不分區怒了！　費鴻泰：想害我初選時落選

陳建仁16日拍板住宅政策　「讓民眾租得起、住得起、買得起」

林右昌拋「青年購屋基金」　雙箭助青年買房

40億善款淪侯友宜小金庫？　藍反嗆綠：為2024噴口水

誰能代表國民黨戰2024？40.2%新北市民選侯友宜　施政滿意度曝光

「鄭文燦太低估體育界」　郭正亮分析鄭世忠背景：一定會出大問題

更多熱門

相關新聞

民進黨：林明溱擺爛縣政　為政爭擋教育建設

民進黨：林明溱擺爛縣政　為政爭擋教育建設

針對南投縣二選區立委補選，民進黨新聞部主任暨發言人張志豪、發言人黃彩玲13日舉行記者會，批評國民黨候選人林明溱在縣長任內無力移除草屯垃圾堆積，擺爛全南投縣的垃圾問題，就連最基本的學校設施整修也做不到，「這樣的人還有資格參與立委補選嗎？」此外，林明溱一直吹噓花數億元蓋天空步道、天空塔、秀泰影城、蓋國民運動中心，但是光是連替學校設施整修的10、20萬配合款都拿不出來，請問這樣的人，真的是有心為縣民服務嗎？

郭台銘恐再度步上四年前歧途

郭台銘恐再度步上四年前歧途

陳吉寧會見夏立言：願在「九二共識和反台獨」基礎下搭建更多交流平台

陳吉寧會見夏立言：願在「九二共識和反台獨」基礎下搭建更多交流平台

聽朱立倫被問為「2024對的人」卻大笑？　柯志恩回應了

聽朱立倫被問為「2024對的人」卻大笑？　柯志恩回應了

誰也該「見好就收」？　曾銘宗表態退政壇：尊重大家想法

誰也該「見好就收」？　曾銘宗表態退政壇：尊重大家想法

關鍵字：

國民黨朱立倫侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo當地殉職

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面