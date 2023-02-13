遲不表態引黨內不耐？雲、屏議長拱朱立倫選總統　侯友宜回應了

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選暗潮洶湧，藍營部分以新北市長侯友宜聲望最高，但卻遲遲不願正面表態引黨內不耐，繼雲林議長沈宗隆日前公開表態支持國民黨主席朱立倫選總統，屏東縣議長周典論昨日也開出第二槍。侯友宜今（13）日受訪時被問及心中是否有個宣布期程時，依舊重申大家不分你我，好好做事，讓這塊土地的人能夠安全、永續跟繁榮。

侯友宜今日上午視察中山國小老舊校舍改建，受訪時被問及雲林議長沈宗隆與屏東議長周典論，皆公開喊話要朱立倫選總統？侯友宜回應，身為這塊土地成長的人，每一個人關心台灣的進步，相信這是大家共同的心願，所以面對國家發展，每一個人都可以同心齊力守護國家，積極的讓國家更好，「大家不分你我，大家攜手面對，好好的做事，讓這塊土地的人都能夠安全、永續跟繁榮。」

至於前立法院長王金平與鴻海集團創辦人郭台銘傳出近期將會面，是否也想要「為國家做事？」對此，侯友宜則說，新北市就像台灣的縮影，這幾年來自己一直在推動台灣共好，從新北市開始做，讓北台灣發展得好，不分你我，讓台灣共好、讓國家永續、繁榮跟安定，才是目標，那關心這塊土地的人都用共好的方式，大家一起努力。