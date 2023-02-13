官方活動「鋼管辣妹」扭腰擺臀熱舞　影片曝「第一排孩子們盯著看」　

記者魏有德／綜合報導

河南上蔡官方主辦的一場房產展銷會現場，邀請身著清涼的辣妹在台上性感演出「鋼管秀」。透過現場民眾拍下的影片發現，在舞台下第一排竟都是小學甚至以下的未成年孩童，正目不轉睛地盯著表演的辣妹，讓不少家長批評，引起輿論熱議。

▲河南上蔡一項官方活動中請到鋼管辣妹熱舞，台下坐著不少未成年兒童惹議。（圖／翻攝燕趙都市報，下同）

《燕趙都市報》報導，2月12日，有網友爆料稱，在河南省上蔡縣人民政府主辦，上蔡縣其他政府部門承辦、協辦的一場政府行為的展銷會上，出現了一名衣著暴露的女子表演鋼管舞，台下還有不少觀看的兒童。

現場民眾拍下的影片顯示，在主舞台上，鋼管舞辣妹正賣力的演出，扭腰擺臀之際盡顯風情萬種。不過，另一支影片則拍到在舞台下方的第一排，或坐或站的有不少、未成年的孩童，正目不轉睛地盯著鋼管辣妹看。

由於鋼管辣妹表演後方的背板寫著「上蔡縣房產展銷會」，主辦單方為上蔡縣人民政府，承辦單位是上蔡縣住房和城鄉建設局、上蔡縣公安局、上蔡縣自然資源局、上蔡縣城市管理局等當地機關部門，這也讓不少民眾看到影片後批評，政府機關沒有盡到保護未成年人的工作。

據了解，這場房產展銷會舉辦時間是2月10日，地點為該縣的蔡明園廣場，為期3天。包括上蔡縣縣長、縣委辦公室主任、副縣長等人皆出席開幕式，而官方新聞稿還在文末強調，現場舉行豐富多采的文藝表演。