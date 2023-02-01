孩子輸不起耍賴哭鬧　專家建議：不要過度理會「只需靜靜陪伴」

▲《不怕輸的才是贏家》作者、也是德國暢銷作家卡特琳娜（圖右）現身台北國際書展。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

台北國際書展目前正在世貿一館舉行，德國暢銷作家卡特琳娜．高斯曼－漢瑟爾首度來台，今（1日）和粉絲暢談創作歷程，其作品《不怕輸的才是贏家》高居去年博客來圖畫書暢銷排行榜TOP3，但卡特琳娜坦言，不僅兒童怕輸，連大人及自己也怕輸，當孩子輸不起而耍賴哭鬧時，建議家長面對孩子鬧脾氣時不用過度理會，只要靜靜陪在身邊，讓孩子利用深呼吸來沉澱情緒，一次又一次後孩子便會在挫折中逐漸成長。

卡特琳娜是德國暢銷作家，曾獲得波隆那童書卓越獎、法蘭克福書展全球插畫獎，其作品被翻譯成英、法、日、荷等數十種語言，並在台陸續翻譯出版，其中上誼出版的《不怕輸的才是贏家》，更高居去年博客來圖畫書暢銷排行榜TOP3。

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▲信誼展區4米高大書，吸引許多讀者來現場拍照打卡後上傳拿禮物。（圖／信誼基金會提供）

卡特琳娜今年應信誼基金會邀請來台，今天在國際書展會場與粉絲暢談創作歷程，對於為何以怕輸為主題創作圖畫書，卡特琳娜提到，怕輸這個問題不僅是兒童問題，大人也普遍有，連總統也不例外，也承認自己就是個怕輸的人，創作這本書也是在自我提醒。

卡特琳娜的孩子目前已接近20歲，卡特琳娜回憶說，以前她常在孩子身邊畫畫，當時年幼的孩子看了不喜歡，便會直接把它劃掉，然後叫她重新畫，也因此她開玩笑的說，有了這本書，孩子不會再拒絕她或亂發脾氣。

不過，根據2021年9月信誼「親子互動情緒教養」調查發現，近6成台灣父母從孩子3歲開始，就為孩子的挫折忍受力而困擾，而在2018年OECD做的PISA全球性學生能力評量也發現，台灣「學生害怕失敗指數」世界排名第一，也讓家長擔心，當孩子輸不起而耍賴哭鬧時該怎麼處理。

▲卡特琳娜現建議家長，孩子因輸不起而耍賴哭鬧時，只要靜靜陪在身邊。（圖／信誼基金會提供）

卡特琳娜則建議家長，孩子正在鬧脾氣時可以不用過度理會，只要靜靜陪在孩子身邊，並且讓孩子利用深呼吸來沉澱情緒，經過一次又一次之後，孩子便會在挫折中逐漸成長，而家長和孩子共讀《不怕輸的才是贏家》就能發現，遊戲重點不在輸或贏，輸了不代表你表現不佳，不管輸或贏，都能讓我們從中獲得寶貴經驗，可以說每一次的比賽都是雙贏。