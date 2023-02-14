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中華醫大教職員募款捐物資助土耳其　3天18萬元盼溫暖災民的心

▲中華醫大教職員工發起愛心募，款購買物資援助土耳其災民，校長孫逸民及員生社主席陳惠雪（後排右六、右五）偕同仁完成捐贈物資裝箱打包，運代收處寄送土耳其。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大教職員工發起愛心募，款購買物資援助土耳其災民，校長孫逸民及員生社主席陳惠雪（後排右六、右五）偕同仁完成捐贈物資裝箱打包，運代收處寄送土耳其。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

土耳其強震造成數萬人死傷及無家可歸，中華醫事科技大學教職員工，發起愛心募款購買物資援助土耳其災民，3天募得近18萬元，購買災區最需要的尿布、發熱衣褲、衛生棉等，於14日送交代收單位，期盼大家的愛心能儘快送到土耳其，讓中華醫大的愛無國界溫暖災民。

土耳其發生強震，距離災變的時間愈長，死亡人數持續攀升，推估死傷人數將達數萬人。而因為眾多建築物受損嚴重，倖存的災民在寒冷的天氣裡，面臨無家可歸的困境。看到土耳其地震後的慘況，中華醫大教職員工自動發起募捐送愛到土耳其賑災活動，短短3天同仁響應熱烈，總共募得17萬5890元，委由學校的員生消費合作社採購災區需要的保暖衣、尿布、衛生棉等用品。

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▲中華醫大教職員工發起愛心募，款購買物資援助土耳其災民，校長孫逸民及員生社主席陳惠雪（後排右六、右五）偕同仁完成捐贈物資裝箱打包，運代收處寄送土耳其。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大員生社理事主席陳惠雪表示，根據土耳其在台辦事處及相關單位提供的救災資訊，由於眾多災民無家可歸，當地又正值冬天，氣溫寒冷，募得的愛心捐款近18萬元經由員生社代為採購尿布（S/M/L）共75箱、女性發熱衣300件、衛生褲250件，男性發熱衣250件、衛生褲100件、內褲380件。目前這些捐贈物資已委由基督教芥菜種會南區分會代收代寄，預計於2月15日寄出，期盼華醫教職同仁的愛心能及早送抵土耳其災民的手中。

中華醫大校長孫逸民也響應援助土耳其地震災民捐款活動，並對教職同仁發揮人飢己飢、人溺己溺的精神表示感動。孫逸民校長說，中華醫大是醫護類大學，對土耳其災民身受災後傷亡的流離之苦特別能同理，之前俄烏戰爭，教職同仁也發起募款募物資援助在戰爭下受難的烏克蘭災民，這次面對土耳其強震帶來的嚴重傷亡災情，教職同仁愛心不落人後，主動在校內發起募款幫助災民，展現愛無國界的胸懷，期盼華醫人的愛溫暖災民的心，在物資上給予最適切的幫助。

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