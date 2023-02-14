土耳其豪宅倒塌1000人遭埋！　建商想逃「在機場被逮」畫面曝光

▲土耳其哈塔伊省（Hatay）豪宅「Ronesans Residence」建商遭逮。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

土敘強震已造成超過3.6萬人死亡，光是在土耳其，死亡人數就超過3萬，許多人被埋在垂直倒塌的建築中，毫無生還機會。地震發生過後，土耳其政府對113名建商發出逮捕令．而其中一名建商在機場準備逃出境時遭逮，他所興建的「天堂公寓」在地震時倒塌，造成1000位居民被埋在瓦礫堆下喪生。

根據《太陽報》報導，土耳其安全部隊在伊斯坦堡機場逮捕了一名建商柯斯肯（Mehmet Yaşar Coşkun），當時他正試圖離開土耳其前往蒙特內哥羅（Montenegro，黑山共和國），而逮捕畫面也在社群網站曝光。

Hatay’daki depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un, bu akşam Kanada’ya kaçacağı öğrenildi. pic.twitter.com/QyxYdteMpc — Pusholder (@pusholder) February 10, 2023

柯斯肯是哈泰省（Hatay）豪宅「Ronesans Residence」的建商，這棟擁有250戶的12層樓公寓在2013年完工；當時柯斯肯還在社群平台上分享公寓的照片，並稱「這是按照天堂模樣所打造的住所」。

沒想到強震過後，這棟建築直接往泳池方向倒塌，估計約有1000位居民被埋在瓦礫堆中喪生。而柯斯肯居然在第一時間想要潛逃出境，但隨即在伊斯坦堡機場被逮捕，而他被抓的畫面也在網路上曝光。

▲▼豪宅Ronesans Residence倒塌前模樣曝光，如今約有1000人被埋在瓦礫堆底下。（圖／翻攝自推特）

土耳其位在斷層交界處，加上政府徵收地震稅，其建築理應相當耐震，但6日強震過後卻有大批建築垂直倒塌，導致居民被壓在屋內，救援行動也難以進行。環境部長庫倫（Murat Kurum）表示，在地震災區約有2萬4921棟建築倒塌或損毀；土耳其政府在目前已對113名建商發出逮捕令。