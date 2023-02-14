台灣強震機率曝光！專家示警4大地震帶「南部要提高警覺」

▲土耳其和敘利亞邊界發生規模7.8強震，死亡人數已經超過3.6萬人。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

土耳其和敘利亞邊界本月6日發生芮氏規模7.8強震，死亡人數已經超過3.6萬人，台灣同樣位於地震活躍的板塊交界處，國人擔心何時發生強震，地震專家指出，目前比較要注意的是「台南與嘉義六甲斷層、花東縱谷斷層、花蓮外海隱沒帶、北部山腳斷層」等四大地震帶，其中又以六甲斷層與附近的中洲構造要特別留意，預估未來30年發生規模6.9地震機率都超過2成，加上中洲構造鄰近南科，尤其要提高警覺。

土耳其和敘利亞邊界本月6日發生芮氏規模7.8強震，截至今（14日）為止，死亡人數已超過3.6萬人，損失恐達2.5兆台幣，由於台灣同樣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處，過去更發生過921強震等大型地震而重創台灣，民眾不免擔心台灣何時還會再發生強震。

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去年氣象局曾公布全台44條斷層的發震機率圖，台灣在未來50年，發生規模大於6.5的地震高達99％，規模大於6.7也有94％，而包括中央大學等單位，曾在2020年時發布過台灣活動斷層發生機率圖。

▲台灣發震機率圖。（圖／翻攝自Facebook／地震報－中央氣象局）※點圖放大

參與發布台灣活動斷層發生機率的中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心副主任詹忠翰表示，台灣地震本來就多，目前比較要注意的是「台南與嘉義六甲斷層、花東縱谷斷層、花蓮外海隱沒帶、北部山腳斷層」等四大地震帶，其中又以六甲斷層與附近的中洲構造要特別留意。

詹忠翰表示，根據研究團隊在2020年發表的活動斷層發生機率圖，六甲斷層未來20年發生規模6.9地震為16％，中洲構造為18％，時間拉長機率就增加，預估未來30年發生6.9地震機率，六甲斷層提升為23%，中洲構造則有26％，加上中洲構造就在南科附近，尤其要注意。

▲花東是專家提醒要注意的地震帶，圖為去年918地震造成高寮大橋倒塌。（圖／記者林振民攝）

其次要注意的是花東縱谷斷層系統，詹忠翰指出，花東地區經常發生地震，從花蓮市外海到台東市外海，有米崙斷層與花東縱谷斷層系統，從北到南綿延超過100公里，整條斷層系統都可能發生地震，2018年時的花蓮地震，去年9月的台東地震，都是上述斷層系統造成，所以綜觀整條花東縱谷斷層，發生6.9地震機率為34%。

詹忠翰進一步表示，第三個要注意的花蓮外海隱沒帶，而日本的311地震就是隱沒帶造成，在東部外海也有一條隱沒帶，往北延伸到琉球附近，從歷史資料分析，這條隱沒帶地震周期大概是每百年一次，由於上次強震已是百年前，推估可能發生規模8以上地震，但發生機率部分則還要再研究。

至於在北部的山腳斷層部分，詹忠翰表示，未來20年發生規模6.9地震的機率僅有3%，雖然比起上述3個地震帶機率偏低，但會點名山腳斷層，是因該斷層位於台北都會區，人口密集，一旦斷層完全斷裂，可能發生規模7地震，產生影響會非常、非常大，同樣要注意。

北部特別是大台北地區，在未來幾年發生的強震機率偏低，詹忠翰坦言，這樣的說法並沒有錯，但機率小並不代表不會發生，特別是北部也有一個山腳斷層，雖然現階段推測發生地震的機率為3%，另外大台北地區底下也有一個隱沒帶，台北是首都生活圈，若真的發生強震，損害的程度恐怕不亞於其他地區。