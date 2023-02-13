外送員晚上跑單…突遇70歲阿伯求助問1句　結局暖翻全場：好有愛

▲越來越多人開始跑外送。（示意圖／翻攝臉書爆廢公社）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台越來越發達，也有許多不同年齡層的人加入外送行業。一名網友就說，近來在台北西門町跑單時，突然碰到一名阿伯求助，原來對方也是要跑外送，但看不懂導航，只好跑來詢問，讓他覺得很感動，「他為了家計，雖然不懂，卻還是勇於踏出第一步」，於是馬上出手解救。不少人看到後都覺得非常溫暖。

原PO在臉書「UberEats/FoodPanda外送員討論區(台灣TAIWAN)」發文表示，近日晚上在西門町取完餐準備要上車，這時一名看起來年近70歲的阿伯突然拿著手機靠近，無助地抓住他詢問「繼光香香雞要怎麼走？我不小心按到這個怎麼辦？」看了一下手機，才發現原來對方也是外送員，但因為看不懂導航，只好跑來求助。

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隨後原PO教阿伯如何看懂導航，也提醒應該買個手機架會更方便跑單，雖然讓客人等了一下，覺得很抱歉，可是他認為，「比起在版上問人怎麼跑，單量好嗎？能賺多少錢？我更願意停下來教這位阿伯」，因為對方為了家計，即使看不懂、感到害怕，還是勇敢地踏出第一步，大半夜仍在摸索該如何外送，「您辛苦了，希望你越跑越順」。

不少人看到後紛紛回應，「我也會教禮貌詢問的跑單員，畢竟就是想讓生活好過一點才會出來賺」、「感動！願大大單量多多，客人都是好客人」、「我幫阿北謝謝你的幫忙」、「如果每個外送員都互相幫忙，以良好正面的態度對待客人、對待店家、對待夥伴們，那外送業會越來越和諧」、「長輩做這種工作比較吃力點，尤其是手機問題」、「好人應該有好報，祝你肥單送不完」。