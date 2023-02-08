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小貨車駕駛看導航深入山區陷泥淖　龜山警協調吉普車助脫困

▲一輛小貨車昨天上午要送貨，根據送貨地點依靠導航卻誤入龜山山區小路，且陷入泥淖無法動彈，只好向龜山警方求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛小貨車昨天上午要送貨，根據送貨地點依靠導航卻誤入龜山山區小路，陷入泥淖無法動彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子昨（7）日上午駕駛小貨車送貨，根據貨主提供地址在龜山區振興路附近，蔡男依靠導航前往卻誤入山區小路且陷入泥淖中無法動彈，蔡男無奈下向龜山警方求助，員警到場也無法將小貨車推出泥淖間，靈機一動請附近車行吉普車協助，以背靠背方式將小貨車順利拖出，協助蔡男脫困。

▲一輛小貨車昨天依靠導航竟誤入山區小路陷入泥淖，龜山員警到場協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛小貨車昨天依靠導航竟誤入山區小路陷入泥淖，龜山員警到場協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，昨天上午11時許，大埔派出所接獲報案指稱，有小貨車受困在龜山區振興路795巷附近小路上，巡佐吳崇暐、警員洪承揚趕往現場查看，由於小路警車無法進入，員警徒步前往發現30歲的蔡姓男子駕駛小貨車受困於泥濘小路上無法進退。

員警一度想以推車方式協助小貨車脫困，但因輪胎陷入泥淖根本推不動，巡佐吳崇暐靈機一動請附近車行吉普車幫忙，於是緊急連絡熱心的修車廠老闆協助，吉普車以背靠背方式透過繩索將小貨車慢慢往後拖，經過一番遮藤總幫小貨車順利拖出解危。

▲一輛小貨車昨天依靠導航誤入龜山山區小路陷入泥淖，龜山警方找來吉普車順利解困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山警方找來吉普車，協助小貨車脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡姓男子說，早上接獲訂單要到龜山區頂湖路載貨，因不熟當地路況只好依賴導航前往，沒想到卻被帶引導至偏僻山間小路，輪胎深陷泥淖無法動彈，感謝勇警及時協助脫離困境，讓他得以重新前往地點載貨。

大埔派出所所長劉翁宇指出，呼籲民眾駕駛車輛前往陌生或不熟地點，應先了解路況並規畫適當動線，勿過度依賴導航系統，並注意交通標線標誌，以確保自身行車安全。

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