原本95塊「再加外送費」！一片雞排145元　他嘆：實在買不下去

▲原PO想用外送叫雞排。（圖／翻攝自FB／●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人看到雞排價格不再嚇一跳，只是怨嘆吃不起，因為一片雞排跟一個便當一樣貴。就有網友貼出截圖，只見他打開外送平台，一片雞排標價106元、打折後賣95塊，「我知道嫌貴吃不起就別吃」，但讓他買不下去的原因，則是另外還要加「50元外送費」。不少人也直呼，「所以我都自己出門買，窮人的悲哀。」

這位網友在●【爆怨公社】●發文，「我知道嫌貴吃不起就別吃，但雞排賣95（元）外加50（元）外送費，實在讓我買不下去。」可以看到該間雞排在外送平台上的標價為106元，打折後是95元，原PO還在「經常一起訂購的餐點」勾選加點一份42元的甜不辣，也就是說，這份單買下來就要187元。

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看到貼文後，就有人直嘆，「要我，寧可自己出去買」、「真的……不醉真的花不起……」、「我家外面不到3分鐘的店外送費就要35元……現在外送費真的好貴」、「窮就要認命，自己出去買就好了」、「就留給想買的人吃吧！我現在有其他選擇，不會去買這個」、「多虧現在的外送價格跟餐點內容的落差，讓我願意大步走出門了。」

▲這一單就要187元。（圖／翻攝自FB／●【爆怨公社】●）

還有網友表示，「所以我都非常鼓勵客人來店內用餐」、「真的不是貴不貴的問題，是我的口袋不夠深」、「可以勤勞一點出門買便宜的，我聽過有人點一個85元的草莓吐司（售價25元，運費60元）」、「有時我也是點了後不買，因為外送費比食物貴或差不多。」

不過，也有人認為，「外送費50（元）通常要4公里起跳，一去一回加等餐時間，50元外送費我覺得滿便宜的」、「想買又懶得出門，錢花下去，就有人送到門口，多好」、「想方便又想便宜，沒道理」、「過完年，一開工雞排廠商就通知漲價了、現在利潤是真的很薄」、「如果外面下雨又很冷，我真的覺得多50（元）沒有什麼，太貴真的不要吃了，傷荷包。」