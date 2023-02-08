接單驚見「超大咖顧客」　外送員秒入戲！一票笑歪：快點逃

▲「大黑佛母」訂餐，外送員超配合。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／鄺郁庭報導

有「佛」訂餐啦！有外送員7日接到一筆訂單，發現顧客身分很不一般，送到的時候特地傳訊息稟告，內容讓網友笑翻，「極度幽默，有才」、「兄臺挺幽默的」、「怎麼會這麼有趣？哈哈哈！好想知道後續。」還有人直呼，「欸不是，這尊佛母很危險！快點逃！不要被他知道名字」，引發話題。

有網友在「外送員的奇聞怪事」貼出截圖，只見顧客的名稱是「大黑佛母 火.」，這讓他送完餐後，忍不住傳訊息告知，「佛母上仙，小人已將下界凡人上供餐點置放於南天門外之千年紫檀桌上，上神再移法駕領取」，並在文中笑呼「佛母上神用餐愉快」。

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貼文一出，許多人忍不住笑噴，「有順便把紫檀桌上的琉璃花尊擦一下嗎」、「Hen會，佛祖會給你加持」、「佛母有回覆你嗎」、「沒幫祂點火燒在爐裡怎麼吃？快點回去燒，不然祂生氣給你負評。」不過，大黑佛母其實是電影《咒》中虛構的神祇，在電影中，只要觸犯了大黑佛母的禁忌、被祂知道了名字，就會成為咒殺的對象。

就有看過電影的網友跟著入戲，「不能見到祂的真面目，餐點亂丟就好，不然看到祂，你會大喊『我叫什麼名』，然後撞牆自殺，很可怕的」、「所以祂點了什麼？人名套餐」、「還好不是面交，不然光見面禮湯就灑了」、「會這樣回，代表肯定不知道啥是大黑佛母」、「這尊佛母很危險！快點逃！不要被祂知道名字。」