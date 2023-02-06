擁6車卻不繳牌照稅罰款拖3年　阿伯「保單無法質借」立馬繳清

▲保單遭扣繳清罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東潮州有位阿伯名下擁有6部二、三十年中古車，車輛沒繳牌照稅逾檢註銷開上路被查獲開罰，另積欠汽燃費及其他交通罰單共10萬餘元沒繳，由於戶籍設在戶政事務所，執行署屏東分署一直找不到人，經9次扣押銀行存款才扣到6萬餘元，但阿伯仍一直神隱，後來他想用保單向保險公質借，無法核貸，才一口氣拿到4萬餘元繳清罰款，也讓執行人員經3年多努力，為國庫順利收回10萬元陳年欠款。

屏東執行分署表示，該分署於2019年接辦這位阿伯欠款案件，隨後發函保險公司扣押義務人的保單，惟並未扣到任何保險給付，由於阿伯行蹤不明，戶籍又登記在戶政事務所，執行人員始終聯絡不上，也無法通知他到場或至他的住居所進行催繳，期間分署始終不放棄，陸續扣押銀行存款9次，才終於查扣到6萬餘元，他依然神隱中。

執行員日前苦思該如何突破他案件時，他突然主動來電，告知最近想要用保單向保險公司借錢，但保險公司通知他2019年間曾接到分署扣押命令故無法核貸，所以想要辦理分期來處理欠款，執行人員說明縱使辦理分期仍需待全部欠費繳完分署才能撤扣，沒幾天他迅速帶著現金前來分署，一口氣繳清剩下的4萬餘元款項，分署也立馬通知保險公司撤銷原扣押命令，歷經3年多，分署終於為國庫順利收回10萬元陳年欠款。

屏東分署表示，執行分署發給保險公司的執行命令，除了會扣押保險金、還本金與紅利以外，也會禁止義務人質押借款或把受益人由自己變更為其他人；另外要提醒民眾，如有老舊車輛仍應定期驗車，或者可考慮報廢辦理環保回收，以節省牌照稅、汽燃費、汽車強制責任險等費用的支出，否則逾檢註銷違規上路以及未繳相關稅費又衍生的罰單，都會讓荷包大失血，非常不划算。