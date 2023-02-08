觀光業缺工「都去跑外送」　他舉出2大優勢：真的是勞工福音

▲觀光業缺工嚴重，網友曝「跑外送優勢」引起網友熱議。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

觀光業缺工嚴重，產業人才荒缺口預估超過萬人，許多人才轉職外送，或其他行業，交通部為此已研擬方案，將補貼觀光業薪資，消息引起各界熱議。對此，有網友認為，依現在的社會經濟情況，月薪沒拿超過3萬5千元，「真的不如跑外送，當外送師！」

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▲原PO認為，如果月薪沒拿超過3萬5千元，不如去跑外送。（示意圖／資料照）

原PO在批踢踢轉貼，交通部補貼觀光業的新聞，依現在的社會經濟情況，月薪沒拿超過3萬5千元，真的不如加入外送員的行列，像是這次春節10天連假，就有人跑外送賺到3至4萬，讓他感嘆，「外送師，早已變成四師之首，高薪的代名詞」。

他分析外送員2項優勢，就是薪水再怎麼差，至少也有2萬多元，3萬多則正常水準，「3萬多就等於一堆社畜的薪水了，還沒有主管會管你，要開一堆會議」。

另一項優勢則是，台灣職場除了少數幾家科技廠是高薪，其他都普遍低薪，還要求員工要會一大堆東西，要求效率好、服務好，又要證照、又要語文能力，「但又捨不得給你錢，要求很多，結果給你乞丐價」、「台灣有外送員，真的是勞工福音，讓大家看清那些『慣老闆』給的錢有多低」。

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人支持說，「沒錯，外送自由太多了」、「一樣賺3萬，不用被管就是爽」、「大家寧可跑外送，代表薪水有問題啊」、「確實，領那一點薪水，不如跑外送自由多了」、「外送只要會騎車，觀光業要證照一堆，結果薪水更低」、「外送，光是不用面對白癡同事跟主管就海放了」。

也有人反對說，「外送根本沒有賺比較多，就是騙不讀書，不會算成本的人去做而已」、「年終、勞退、獎金、特休、升遷、危險性，這些隱形成本都沒考慮到，難怪會去當外送師」、「外送沒有前途啦，又不可能做到退休」、「你還要扣除成本，油錢車耗、勞健保自己全負擔唉」。