　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南87歲翁深夜站路口…稱「接到兵單」要報到！警調查真相曝光

▲▼台南葉姓老翁失智，深夜站路口，稱接到兵單要前往軍隊報到。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南葉姓老翁失智，深夜站路口，稱接到兵單要前往軍隊報到。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市警方11日深夜10時20分許接獲民眾報案，指稱東平路上有位老伯伯身上揹著背包，獨自在馬路上徘徊。警方到場時，果真看到一名87歲的老伯揹著背包，佇立在馬路上東張西望；警方上前關心後，老伯竟稱自己接到兵單，正準備要到軍隊報到，令現場員警哭笑不得，立即將老伯帶回，並通知家屬領回。

南市警一分局莊敬派出所員警顏威及廖晏霆接獲報案，前往東平路段查看，發現葉姓老翁揹著背包、站在路口東張西望，警方立即上前關心；葉翁竟稱自己接到兵單，備好簡單行囊要前去軍隊報到，準備報效國家。2警聞言後面面相覷、哭笑不得，心知葉翁可能患有失智症，雖先將他帶返所歇息。

途中警方得知葉翁身分、年紀，葉翁自述服役於陸軍通訊兵，一路上還不停向警方說，自己接到兵役通知書，要去軍隊報到，重新報效國家等語。

案經員警聯繫家屬到所後並說明父親因年事已高，且失智症狀時好時壞，近期原本想帶去醫院檢查，孰料今夜趁家人休息時，竟然揹著包走到街道上要去軍隊報到，這情況也讓兒子感到啼笑皆非。對於員警能夠積極處理協助父親安然回家，心中十分感謝。

南市警一分局莊敬派出所所長郭仲正表示，警察工作除認真做好治安、交通工作外，對於同仁這次能迅速協助失智長者重回家庭，締造溫暖，傳為佳話，未來也將持續發揮警察無遠弗屆的力量，盡心盡力為民眾服務。

▲▼台南葉姓老翁失智，深夜站路口，稱接到兵單要前往軍隊報到。（圖／記者林悅翻攝）

ET快訊
本周「又一次6天班」鬱悶！　全場崩潰：好累
獨／錯過交流道！轎車內線急切遭撞　1人噴出命危
擔心「台灣有事」　這間日商傳撤出
白沙屯媽祖聽到了！香燈腳跪喊「聖母進來啦」　急彎衝民宅
連4升息！房貸族受不了　房貸補貼將拍板「每月直接入帳」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廚餘車行進間突冒煙...下秒燒起來！女駕駛急停路邊逃生

獨／國6驚悚畫面曝！轎車鬼切遭大車撞飛　1人噴出躺地命危

嚇到！高雄女騎士遭「風箏線」勾到　臉書PO文喊：要有公德心

粉紅超跑來了！下午進彰化市　有「他」二度坐鎮指揮安啦

激戰15歲女友3次就懷孕！嘉義男賠390萬換免囚…2043年付清

快訊／國6東向1.8公里2車追撞！大貨車翻覆橫躺路中…全線封閉

抓到了！持刀押長髮妹超商逼提款　劫匪搶千元逃9hrs落網

林口特斯拉深夜遭2車包夾！7煞圍車爆槍響　警3hrs火速逮人

台南87歲翁深夜站路口…稱「接到兵單」要報到！警調查真相曝光

快訊／想併排雙車躲測照！賓士國道偏移撞貨車　衝破護欄墜水溝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

廚餘車行進間突冒煙...下秒燒起來！女駕駛急停路邊逃生

獨／國6驚悚畫面曝！轎車鬼切遭大車撞飛　1人噴出躺地命危

嚇到！高雄女騎士遭「風箏線」勾到　臉書PO文喊：要有公德心

粉紅超跑來了！下午進彰化市　有「他」二度坐鎮指揮安啦

激戰15歲女友3次就懷孕！嘉義男賠390萬換免囚…2043年付清

快訊／國6東向1.8公里2車追撞！大貨車翻覆橫躺路中…全線封閉

抓到了！持刀押長髮妹超商逼提款　劫匪搶千元逃9hrs落網

林口特斯拉深夜遭2車包夾！7煞圍車爆槍響　警3hrs火速逮人

台南87歲翁深夜站路口…稱「接到兵單」要報到！警調查真相曝光

快訊／想併排雙車躲測照！賓士國道偏移撞貨車　衝破護欄墜水溝

林書豪來台首戰率隊取勝　球迷直擊高雄住所

東森助更生　《ETtoday新聞雲》將報導績優更生商家助展銷

【廣編】集體翹班超嗨！公關集團「戰國策」Team Building結合《灌籃高手》寓教於樂

咖啡提神原理曝！1情況「疲憊感反倍增」　空腹其實也能喝

外送員晚上跑單…突遇70歲阿伯求助問1句　結局暖翻全場：好有愛

間諜氣球後連3天擊落！美軍偵測「空中飛行物」變多　可能原因曝

更保攜手榮觀跨域合作　提供更生人周延保護

廚餘車行進間突冒煙...下秒燒起來！女駕駛急停路邊逃生

民怨台灣燈會動線亂　蔣萬安認「細節能做更好」：盼加速改善

黃偉哲首發ChatGPT早安文　細數台南AI人工智慧發展

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

社會熱門新聞

即／嘉義租屋套房驚見女屍！女租客剩「頭顱、骨頭」

揪人妻百貨停車場偷情！小王淫喊：讓妳腿軟

小開偷吃拍性愛片　對戰老婆1原因輸了

嘉義出租房白骨　死者是前放射師

高雄深夜爆搶案　女遭銳器抵腰逼提款

快訊／想併排雙車躲測照！賓士國道偏移撞貨車

「只喝1罐」酒測值超標5倍　真相曝光

持刀押長髮妹超商逼提款　劫匪搶千元逃9hrs落網

男女夜店情慾流動！醉酒激情下場慘

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

賣場停車格後輪擋絆人摔傷　婦索賠102萬

高雄餐廳「下載抖音禁入內」！網狂刷1星負評　

台南87歲翁「接到兵單」要報到！真相曝光

快訊／國3「小車衝出邊坡」　1大車、1小車追撞

更多熱門

相關新聞

台南安平建平里市集義賣近5萬元

台南安平建平里市集義賣近5萬元

台南市安平區建平里與19號二手屋等團體，11、12日在建平里舉辦環保市集，2天下來吸引許多人前往，人潮比去年4月時舉辦的還多，而市議員盧崑福也在現場設攤義賣「愛心麵」，為台南市省躬國小棒球隊募集經費，共募得近5萬多元。

台南做工行善團為弱勢改善居住環境

台南做工行善團為弱勢改善居住環境

台南平日「1晚2500元↑」　全場嘆1原因

台南平日「1晚2500元↑」　全場嘆1原因

台南山上花園水道博物館櫻花怒放

台南山上花園水道博物館櫻花怒放

台南長照服務單位遴選公正公開

台南長照服務單位遴選公正公開

關鍵字：

台南兵單失智

讀者迴響

熱門新聞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

好市多烤箱買完才特價！1招領回差額

老公睡覺都要她幫「暖蛋」！布丁姐姐崩潰

白沙屯媽祖「大路口停超久」原因曝

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

孫上課求救遭忽略亡！爺一聽也去世

白沙屯媽祖15萬人參與　他見1幕驚呆

夾娃娃機撞見逼真貓玩偶他笑翻

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面