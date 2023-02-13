台南87歲翁深夜站路口…稱「接到兵單」要報到！警調查真相曝光

▲台南葉姓老翁失智，深夜站路口，稱接到兵單要前往軍隊報到。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市警方11日深夜10時20分許接獲民眾報案，指稱東平路上有位老伯伯身上揹著背包，獨自在馬路上徘徊。警方到場時，果真看到一名87歲的老伯揹著背包，佇立在馬路上東張西望；警方上前關心後，老伯竟稱自己接到兵單，正準備要到軍隊報到，令現場員警哭笑不得，立即將老伯帶回，並通知家屬領回。

南市警一分局莊敬派出所員警顏威及廖晏霆接獲報案，前往東平路段查看，發現葉姓老翁揹著背包、站在路口東張西望，警方立即上前關心；葉翁竟稱自己接到兵單，備好簡單行囊要前去軍隊報到，準備報效國家。2警聞言後面面相覷、哭笑不得，心知葉翁可能患有失智症，雖先將他帶返所歇息。

途中警方得知葉翁身分、年紀，葉翁自述服役於陸軍通訊兵，一路上還不停向警方說，自己接到兵役通知書，要去軍隊報到，重新報效國家等語。

案經員警聯繫家屬到所後並說明父親因年事已高，且失智症狀時好時壞，近期原本想帶去醫院檢查，孰料今夜趁家人休息時，竟然揹著包走到街道上要去軍隊報到，這情況也讓兒子感到啼笑皆非。對於員警能夠積極處理協助父親安然回家，心中十分感謝。

南市警一分局莊敬派出所所長郭仲正表示，警察工作除認真做好治安、交通工作外，對於同仁這次能迅速協助失智長者重回家庭，締造溫暖，傳為佳話，未來也將持續發揮警察無遠弗屆的力量，盡心盡力為民眾服務。