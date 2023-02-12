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台南做工行善團出動志工70人 為弱勢改善居住環境

▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲施政理念，勞工局「做工行善團」修繕志工團隊元宵節後，繼續力拚建構「希望家園」，為弱勢築夢，改善貧困家庭的居住環境。

▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市泥水業職業工會、社團法人台南市勞工志願服務協會志工，12日前往白河區將事業單位捐贈的大批二手家具進行拆卸及搬運作業，完成後立即運送至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫整理存放，總共動員59位志工；另台南市電氣業職業工會亦出動11位志工前往南化區進行修繕服務。

▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，前身是環保局的資源回收場，黃偉哲市長協調將其轉換成存放外界單位捐贈愛心二手家具的倉庫，更連結台積電員工宿舍、麻豆新樓醫院、柳營農會、南寶樹脂公司等單位捐贈家具，經由志工整理、修復後，在修繕服務時，贈送給需要的弱勢家庭，將資源妥善利用。

▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日修繕案位於南化區，是火災受災戶，案主阮先生務農收入不佳，且還要負擔母親住在護理之家的療養費，經濟困難無法自行修繕房屋，「做工行善團」接獲通報後立即啟動修繕期程，春節後陸續由台南市泥水業職業工會志工進行拆除、台南市電氣業職業工會志工安裝臨時電源及初步配置線路管路、台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會志工搭建鐵皮屋頂，12日由台南市電氣業職業工會志工配置電氣線路管路，後續再交由鋁製、泥水、木工、電氣、油漆工會志工接力修繕，替阮先生修復家園。

▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝周奕齊議員贊助南化區修繕案志工便當，幫志工伙伴加油打氣。另外，今日動員70位志工進行二手家具整理及修繕服務，陣容龐大，團隊中有社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男、林佳香夫妻檔，台南市木工業職業工會夫妻檔王宗宸、蔡沛幀；父子檔黃英俊、黃煜程；許登財、許柄政，台南市電氣業職業工會夫妻檔吳福川、林錦雀；父子檔蘇竣明、蘇揚智，台南市泥水業職業工會夫妻檔蔡德發、邱秋香；謝孟峰、林宜靜，利用假日休息時間共同為弱勢服務，讓我們修繕過程中充滿家庭的溫暖。

▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團出動志工70人，努力為弱勢改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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