台南安平建平里市集　義賣近5萬元捐省躬國小棒球隊

記者林悅／台南報導

台南市安平區建平里與19號二手屋等團體，11、12日在建平里舉辦環保市集，2天下來吸引許多人前往，人潮比去年4月時舉辦的還多，而市議員盧崑福也在現場設攤義賣「愛心麵」，為台南市省躬國小棒球隊募集經費，共募得近5萬多元。

建平里為帶動社區經濟，去年4月辦理環保市集，除了外來的攤商也有里內的10攤，但因逢疫情開始爆發，當天全國超過2000位確診，是疫情以來人數最多，後人數一直倍增成長，當月就破萬後一直往上升，到一天9萬多人後就往下滑，因當天的確診是最高峯，造成許多人不敢外出，現在大家習慣了，這次就有出現人潮。

市議員盧崑福在現場為幫台南南區省躬國小棒球隊籌募經費，辦理「愛心麵」義賣，其中有人特意來到市集來捐款，計有省躬國小退休老師捐1萬元、前省躬國小家長會長黃國勳捐1萬元、畢業於省躬國小的前中華日報社長鄭麒麟夫人杜雪花也捐助1萬元、建平里日歌初級班學員陳沼琴捐5千元，總共35000元，包括義賣的麵全部收得也超過也有萬餘元，共募集近5萬元棒球基金。

2天的義賣會，省躬國小校長謝辰育均到處關心，並買飲料給盧崑福服務處的工作人員，而第2天學校棒球隊有2位球員也到場協助義賣，小朋友拿著麵條在會場找人義賣，成效不錯，也賣出2箱。

台南市流浪動物愛護協會的貓、狗認養，雖僅11日一天，也吸引多人前往，也媒合7、8隻貓狗找到愛心人士長期「包養」。

建平里長傅建峰表示，這次環保市集，來的攤位雖比去年60多攤少了10多攤，但購物人潮比去年多許多，許多前往尋寶者幾乎滿載而歸，未來建平里對於這種市集，預定一年辦理2次，分上半年及下半年，來帶動里內的社區經濟。