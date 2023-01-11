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要老師協助回報學區騎樓有無違建遭轟　台中市府澄清「非強制」

▲全教產批評台中市府要求老師舉報騎樓違建。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教產批評台中市府要求老師舉報騎樓違建，市府火速回應：非強制。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

全國教育產業總工會今（11日）召開記者會指出，台中市政府要求學校老師提報學區內所有騎樓是否有遭違章建築阻塞，並限期回報，直言查報騎樓違建，指揮交通、取締違建都不是老師的專業，要求讓老師回歸校園。對此，台中市教育局澄清，並未強制老師舉報學區所有騎樓違章阻塞一事，若校方自願性提供相關資訊，也僅作為都發局維護「騎樓安學」計畫參考用，是不是違章，還是要由都發局進行專業判斷。

全教產理事長林碩杰今天在記者會上指出，上周接獲會員檢舉，台中市政府要求學校老師配合「騎樓安學」計畫，在本月19日前，提報學區內所有騎樓遭違章建築阻塞路段。他批評，違章建築的認定有其專業性，不應該甩鍋給學校老師，「如果漏報，難道還要追究老師行政責任？」

教育局火速回應指出，「騎樓安學」是市政重要工作，為進一步了解相關資訊，教育局配合都發局來文，請各校就平日觀察學童上下學，有無遭阻塞影響安全疑慮的路段；由於騎樓不是校園，是否為違章也非老師或校方所能判斷，因此教育局完全尊重校方的自願性，是提供校方資訊反映的管道服務，而非強制要求老師做這項教學以外的工作。

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