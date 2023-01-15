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大陸 大陸焦點 特派現場

飯店女顧客一進門慘摔！櫃台小姐「最強救場」3秒化解　萬人讚爆

網搜小組／柯沛辰報導

中國大陸一名女子12日到江西省南昌某飯店投宿，不料一進門就失足慘摔在地，嚇得櫃台人員趕緊跑出來要協助，只是女服務員還沒能走出櫃台，自己也隨即慘摔在地，被網友封為是「最強救場」，引發熱烈討論。

一段影片在微博上流傳，從中可見一名年輕的長髮女顧客身穿白色羽絨衣、白靴，推門走進飯店大廳，但走沒兩步，就左腳絆右腳，當場踉蹌慘摔，整個人跪嗑在櫃台前。櫃台人員見狀，趕緊跑出來要攙扶，結果自己也滑倒，摔趴在地板上。

▲▼飯店女顧客一進門慘摔！櫃台小姐「最強救場」3秒化解　萬人讚爆。（圖／翻攝自微博）

▲櫃台小姐見女顧客慘摔在地，急忙跑出來想攙扶。（圖／翻攝自微博）

許多微博網友看完紛紛笑說，「這就是人情世故啊」、「禮尚往來」、「一個優秀的前台是不會讓顧客尷尬的」、「地滑能理解，但客人走路還能自己絆自己」、「估計他們倒地後會趴著在那互笑很久」、「巧秒化解危機，這是公關學」、「客人本來要生氣的，最後不爭氣笑了出來」。

影片瘋傳後，也被傳到臉書社團「爆廢公社」，吸引1.4萬人按讚，還有近4000則留言。台灣網友表示，「我把我累積的功德笑沒了」、「這裡幫您做一個跌倒的動作喔～」、「不好意思，我讓你們摔了幾十次（重播）」、「兩位都是在地人」、「只能說拖地的太認真了」、「麻煩請給清潔人員加薪」。

不過，也有人慶幸，「幸好不是往後摔，不然摔到後腦勺...後果真的很可怕」引發熱議。

▼女顧客一進門就自己絆倒慘摔。（圖／翻攝自微博）

▲▼飯店女顧客一進門慘摔！櫃台小姐「最強救場」3秒化解　萬人讚爆。（圖／翻攝自微博）

 
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