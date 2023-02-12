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新北安坑輕軌通車嘉年華　璀璨煙火帶動永續旅運發展

▲新北安坑輕軌通車嘉年華 璀璨煙火帶動永續旅運發展。（圖／新北市捷運局提供）

▲新北安坑輕軌通車嘉年華演唱會。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

歡慶安坑輕軌10日起正式通車，新北捷運局於今（12日）下午3時於陽光運動公園展開一系列的「安坑輕軌通車嘉年華活動」，現場人潮眾多闔家大小歡慶同樂，晚上20時23分則有壓軸的璀璨煙火秀，代表2023年安坑輕軌營運通車，也照亮一條回家的路，讓幸福新北，永續前行。

今天璀璨煙火秀，由副市長朱惕之帶領大家點亮新北。朱惕之表示，「安坑輕軌通車嘉年華活動」自今日下午3時在陽光運動公園展開一系列的活動至晚上9時50分結束，現場活動包含下午3點到晚上9點的園遊會，規劃有約70攤的特色小吃，提供市民朋友現場享用。

▲新北安坑輕軌通車嘉年華 璀璨煙火帶動永續旅運發展。（圖／新北市捷運局提供）

▲安坑輕軌空拍照。

朱惕之說，下午3點至晚上7點舞台區則有表演節目，有小丑雜耍、互動魔術、妙克泡泡秀及歡樂帶動唱等餘興節目；緊接晚上7點30分開始，將由陳零九、邱鋒澤登台演唱，中間穿插2023璀璨煙火秀施放，點亮新店夜空，接續再由梁文音、原子邦妮及婁峻碩等藝人輪番熱力開唱，嗨翻全場。

此外，除了一系列的嘉年華活動外，陽光橋上也規劃有連續10天的燈光秀，今天配合璀璨煙火秀，以投射燈作呼應外，第2天開始每日晚間7點至9點期間，每30分鐘將展演5分鐘燈光秀，而安坑輕軌新店的地標安心橋也在同時段同步穿插光雕展演，兩者相互輝映，將閃耀整個新店河濱地區。

▲新北安坑輕軌通車嘉年華 璀璨煙火帶動永續旅運發展。（圖／新北市捷運局提供）

▲安坑輕軌通車嘉年華與市民同樂。

捷運局長李政安表示，璀璨煙火秀利用音樂的起、承、轉、合搭配現今最流行的競技式高空煙火，並輔以娛樂型低空煙火，以「星空」及「盛世」兩幕來呈現出充滿張力及戲劇感的絢麗煙火。第一幕「星空」以期盼安坑輕軌到來作發想，利用的白閃及跑動式煙火代表滿天星空下不停前進的我們，期盼通車美好的未來。

李政安說，第二幕「盛世」則象徵安坑輕軌通車後盛況，以浩瀚的交響樂配合大畫面的煙火綻放，先以金、銀色系作為開場象徵盛世的到來，中段則以繽紛的花色及造型煙火代表城市繁榮，最後再以金色、銀色、錦冠、金帶柳等煙火製造最後畫面，代表充滿著無比的信心，作為本次的煙火的結尾。

▲新北安坑輕軌通車嘉年華 璀璨煙火帶動永續旅運發展。（圖／新北市捷運局提供）

▲安坑輕軌通車嘉年華現場表演。

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