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新北天燈節圓滿落幕！百人健行淨山趣　永續平溪愛地球

▲百人健行淨山趣 永續平溪愛地球。（圖／新北市觀旅局提供）

▲淨山健行活動參與者的努力下，清理出數袋垃圾，齊心維護平溪環境。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023新北市平溪天燈節」11日圓滿落幕，新北市政府觀光旅遊局今年再次與新北市山岳協會合作，發起「十分／平溪健行淨山趣」活動，於今（12日）登場，由出去玩協會秘書長吳雲天老師、崔祖錫老師引領百人參與，鼓勵民眾除了來平溪放天燈祈福外，也藉由淨山守護山林、認識平溪生態環境，讓觀光經濟與生態保護共榮、共好。

今日健行淨山趣活動有近百名民眾參與，由登山專家吳雲天老師、崔祖錫老師擔任導覽人員，帶領民眾深入十分與平溪周邊登山步道及產業道路，十分場路線規劃五分山（十分部分）步道、十分到望古產業道路等。

▲百人健行淨山趣 永續平溪愛地球。（圖／新北市觀旅局提供）

▲民眾手持夾子、長勾及垃圾袋，沿途撿拾步道上的垃圾。

而平溪場路線則規劃為孝子山步道、冬瓜坑山步道與觀音巖山步道等，每條路線皆可看到不同的植被、山林景觀、昆蟲動物生態及礦業遺跡等特色，並透過專業導覽深入顯出地介紹，讓大家在健行、體驗平溪山林的美景之餘、更能珍愛環境。

參加淨山的民眾熱情不減，手持夾子、長勾及垃圾袋，沿途撿拾步道上的垃圾，主辦單位也很貼心準備手套，讓參加者於過程中能夠安全保護雙手，在所有參與者的努力下，共清理出近20袋垃圾，與往年相較數量增加，能夠感受平溪觀光人潮回暖趨勢。

▲百人健行淨山趣 永續平溪愛地球。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市政府在平溪天燈節活動後規劃健行淨山活動，致力讓環保與文化達共榮共存。

參加民眾也表示，今年是第二次參加平溪淨山活動，兩次都收穫滿滿，來到平溪放完天燈、遊玩老街周邊景點、再來吸收天然的芬多精、淨化山林，十分療癒人心，期待這樣的活動能讓更多人看見，一起行動愛地球！

出去玩協會秘書長吳雲天老師表示，隨著季節變化，登山過程中，山林帶給淨山者的感受全然不同，淺山森林和高山森林各具魅力，豐富多元的生態亦令人著迷。今天很高與能與民眾一起參與這個健行淨山活動，不僅讓身心靈獲得滿足，更能保護到環境。

▲百人健行淨山趣 永續平溪愛地球。（圖／新北市觀旅局提供）

▲登山專家吳雲天老師擔任導覽人員，帶領民眾深入平溪周邊山林步道。

吳雲天老師說，這次淨山行動除了天燈殘駭外，撿到最多垃圾前三名是菸蒂、塑膠袋及飲料杯，在此也呼籲社會大眾響應減塑生活，以實際行動愛護地球，齊心維護家園的整潔。

觀旅局長楊宗珉表示，平溪天燈節每年吸引大量的國內外觀光客前往遊玩，為了讓環境生生不息，用心規劃健行淨山活動、環保天燈回收等愛護環境的行動，致力讓環保與文化達共榮共存。

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