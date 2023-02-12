宋濤歡迎綠營訪陸　民進黨：歡迎隨時來台灣走走

▲宋濤2月9日在北京會見來訪的夏立言一行。（圖／翻攝自中國台灣網）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副主席夏立言率團訪中，國政基金會資深顧問趙春山轉述指，國台辦主任宋濤表達歡迎綠營人士到訪大陸。對此，民進黨12日表示，民進黨一向鼓勵並支持健康有序的兩岸交流，只要願意尊重台灣的自由民主憲政制度，也非常歡迎宋濤隨時來台灣走走。

夏立言日前率團訪陸，在北京期間分別會見中共中央政治局常委王滬寧、宋濤及北京市委書記尹力，趙春山接受訪問時指出，宋濤向國民黨訪團表達歡迎綠營人士到訪大陸，「只要認同『九二共識』與反台獨」。

對此，民進黨認為，兩岸關係穩定發展是雙方共同責任，任何分歧應該要理性務實溝通，呼籲中國應停止將單邊意志強加於台灣，兩岸交流應該在不設任何政治前提下溝通協商、化解歧異，才能開啟互利雙贏的未來。

民進黨表示，只要中共當局尊重台灣人民對民主自由價值的堅持以及台灣的自由民主憲政制度，在「和平、對等、民主、對話」原則下，民進黨會善盡地主之誼，歡迎包括宋濤在內等各界人士來台灣走訪交流，多多了解台灣的民意和善意。

民進黨重申，未來兩岸應該在理性、平等、相互尊重下，推動疫後健康有序的交流。民進黨將堅持原則，以務實態度處理兩岸關係，維護台海和平穩定的現狀，也呼籲北京當局，負起共同穩定兩岸關係的責任。

民進黨立委陳亭妃則指，國民黨配合中國做大外宣，夏立言的最終目的就是要讓中國說嘴，把所有的責任推給民進黨政府，她對此覺得非常惡質，國民黨應該要給台灣人民一個交代，「我們走到全世界，我們有自己的護照，我們有自己的總統、副總統，我們有自己的制度，請問為什麼我們要放棄台獨？」

民進黨立委賴瑞隆說，台灣政府一直希望與中國和平共處，希望雙方坐下來好好談一談，但這不應該設定任何政治前提，特別是被中國認定為一個中國的「九二共識」，否則會被人懷疑是兩手策略，一方面與國民黨談，一方面又逼迫民進黨談，不設立任何前提的溝通才是良好的溝通。