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夏立言會王滬寧　民進黨批國民黨：只在乎中共肯定、背離台灣民意

▲▼ 夏立言10日會見王滬寧。（圖／國民黨提供）

▲夏立言10日會見王滬寧。（圖／國民黨提供）

記者陳家祥／台北報導

針對中共中央政治局常委王滬寧10日下午會見國民黨副主席夏立言一行，民進黨呼籲，兩岸一定要在和平、對等、民主、對話的原則上，才能實現健康有序的良性互動。但國民黨卻只在乎能否符合中共當局的期待和肯定，完全背離台灣主流民意。

民進黨指出，王滬寧是習近平「一國兩制台灣方案」與「新時代黨解決台灣問題的總體方略」背後影武者，在二十大後更被賦予對台統戰的重要角色。夏立言面對王滬寧，應該嚴正傳達台灣社會的主流民意，堅持維護台灣主權與民主自由的生活方式。夏立言此行不僅沒有為台灣發聲，反而公開唱和中共的統戰言論，令人遺憾。

民進黨表示，目前中國的所作所為才是破壞區域穩定及兩岸現狀的麻煩製造者。但中共當局卻將兩岸關係情勢嚴峻的責任，單方面推給台灣一方，並堅持為兩岸交流設下不符兩岸政治現實的前提。本黨認為，這些作法都無助促進兩岸健康有序的交流環境。

民進黨強調，台灣多數民意反對中國軍事威脅，也拒絕接受在「一國兩制」與「九二共識」等政治前提下的交流合作。民進黨重申，兩岸應該在理性、平等、相互尊重下，落實和平、對等、民主、對話等原則，推動疫後健康有序的交流，才是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

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