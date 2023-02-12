喊話王世堅「嘴巴罵民進黨沒意義」　游淑慧：若無黨籍參選願支持

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

高票連任的民進黨台北市議員王世堅日前透露，對於是否出征中正、萬華立委，「有個人一些考量，這次可能會做一些判斷」，引來各界討論。國民黨台北市議員游淑慧認為，不論是王世堅還是立委高嘉瑜，只用嘴巴罵民進黨沒有意義，「如果說覺得民進黨有問題，要用無黨籍參選，我會非常佩服，甚至願意公開支持」。

游淑慧在《政風雲》表示，王世堅2020年就有意要參加，他覺得為什麼要禮讓當時時代力量的林昶佐，這是他第二次要選，但雖然她跟王世堅很好，但只要黨籍掛民進黨，席次還是少一點比較好。

游淑慧說，如果說覺得民進黨有問題，應該要用無黨籍參選，但如果說ㄧ方面對外罵民進黨，有聲量沒有錯，可是每次投票表決時還是按照黨意，會讓民眾很錯愕，質疑自己這票到底是投對還是投錯，像是高嘉瑜，博得藍營支持者好評，但立院表決、預算審查，高嘉瑜還是無條件支持黨意，從來沒有跑票，輔選也都在幫民進黨，只是用嘴巴罵民進黨沒有意義。

針對2024大選，民進黨主席賴清德8日主持地方黨部主委會議時表態，希望盡快處理提名作業，推估時程會落在4、5月份。綠營黨政高層9日說明，基本上，總統及立委初選期程會綁在一起處理，評估最晚3月就會開始處理期程、參選資格等程序，最快會在5月底至6月完成提名。