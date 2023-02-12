溫暖內閣最新民調曝光　陳建仁、鄭文燦適任度逾4成

▲右起行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一敗選內閣改組呼聲不斷，如今由前副總統陳建仁與前桃園市長鄭文燦接下正副閣揆，根據TVBS公布的最新民調顯示，42%民眾認為陳建仁適合擔任行政院長，43%民眾認為鄭文燦適合擔任行政院副院長，而對於這波人事變動，35%滿意，但也有31%不滿意，同時有33%沒有表示意見。

TVBS民調顯示，對於陳建仁接替蘇貞昌擔任行政院長，有42%民眾認為陳建仁適合擔任行政院長，21%認為不適合，38%民眾未表示意見；而鄭文燦適任度達43%，遠高於認為不適合的27%，另30%沒意見。至於對陳建仁未來施政，43%的民眾表示有信心，高於沒有信心的31%，另外26%未表示意見。

有關內閣改組，除了陳建仁、鄭文燦擔任副院長，前基隆市長林右昌擔任內政部長等新成員入閣，但包括經濟部、勞動部、交通部、衛福部、農委會等許多首長留任，整體改組幅度不大。調查結果顯示，有 35%民眾表示滿意這次的內

閣改組，也有 31%表示不滿意，其他則有33%沒有表示意見。

進一步交叉分析顯示，民進黨認同者有71%滿意內閣改組；國民黨認同者則有58%表示不滿意，只有18%滿

意，另外24%沒有表示意見；民眾黨認同者有 25%表示滿意，也低於不滿意的 55%，20%未表示意見；而中立民眾有 28%表示滿意，也有 23%不滿意，但有49%沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年2月6日至2月9日，共接觸1493位 20歲以上台灣民眾，其中拒訪為322位，拒訪率為21.6%，最後成功訪問有效樣本1171位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。