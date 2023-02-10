民調／開紅盤！陳建仁接閣揆獲42%民眾支持　內閣改組幅度看法兩極

▲行政院長陳建仁、副院長鄭文燦。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選後，行政部門權力結構洗牌，由前副總統陳建仁擔任閣揆，根據《TVBS民意調查中心》最新調查顯示，有42%民眾認為陳建仁適合擔任行政院長，僅21%認為不適合，顯示民眾對於新任閣揆有一定信心，但對於內閣改組幅度，有35%民眾滿意，也有31%不滿意，33%沒有意見，民眾看法兩極。

陳建仁日前接任行政院院長，總統蔡英文認為陳建仁的溫暖、無私、奉獻，是當前最適合擔任行政院院長的人選，也期許新內閣團隊能完成四大任務，包括盤整防疫措施、檢討社會照顧體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業。對於陳建仁接替蘇貞昌擔任行政院長，有42%民眾認為適合，高於21%認為不適合，但有38%民眾未表示意見。

對於副閣揆鄭文燦，有43%民眾認同其適合擔任行政院副院長、27%認為不適合，30%沒意見，而陳建仁日前召開首次行政院會，邀請六都市長列席，並由鄭文燦擔任聯繫窗口，會後六都市長對陳建仁、鄭文燦給予正面評價，也期許中央地方能有良性互動。

內閣改組部分，除陳建仁、鄭文燦外，前基隆市長林右昌擔任內政部長等新成員入閣，但也有包括經濟部、勞動部、交通部、衛福部、農委會等許多首長留任，整體改組幅度不大，對此，有35%民眾滿意內閣改組，也有31%不滿意，33%沒有意見，民眾看法兩歧。

若進一步與政黨傾向交叉分析顯示，民進黨認同者有71%滿意內閣改組；國民黨認同者則有58%表示不滿意，只有18%滿意，另外24%沒有表示意見；民眾黨認同者有25%表示滿意，也低於不滿意的55%，20%未表示意見；而中立民眾有28%表示滿意，也有23%不滿意，但有半數（49%）沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市話及手機併用雙底冊抽樣調查，於112年2月6日至2月9日晚間18時30分至22時，訪問有效樣本1171位20歲以上台灣民眾（市話584、手機587），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、 行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。