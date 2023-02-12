土敘破2.5萬人亡！災區頻傳搶劫、砸ATM　外國救難隊被迫暫停搜救

▲土耳其強震已累計2.5萬人死亡。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

土耳其與敘利亞邊境6日發生7.8強震，造成兩國多處城市、鄉鎮大量房屋坍塌。土耳其至今已累計21848人罹難、超過8萬人輕重傷，敘利亞官方統計的死亡人數則達到3553人、受傷人數達5273人，但實際情況可能更多，兩國失蹤人數難以估計。

根據CNN報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）11日表示，地震發生至今，罹難者人數已累計達21848人、80104人輕重傷，且自地震發生後，各地災區頻頻傳出有人「趁火打劫」的消息，像是有民眾集體洗劫賣場，甚至破壞ATM搶走現金。

▲艾爾段表示，政府將展開行動，打擊在災區搶劫及犯下其他罪行的人。（圖／路透）

由於土耳其政府最初集中力量救災，導致許多災區的治安逐漸敗壞，目前正在災區協助搜救的奧地利軍方，為了避免衝突甚至暫停搜救行動。對此，總統艾爾段宣布，政府將展開行動打擊在災區搶劫及犯下其他罪行的人。

實際上，自10日（地震發生後第5天）開始，災區的商店區已經能看見土耳其的軍人巡邏，維持災區的治安。

敘利亞部分，根據敘利亞民防組織提供的資訊，地震在敘利亞目前已造3553人死亡，其中2166人死於西北部叛軍控制區，1387人死於敘利亞政府控制地區，受傷人數則達到5273人。土敘兩國累計死亡人數已超過2.5萬人。

土耳其發生7.8強震後，截至11日止，搜救工作已邁入第6天，早已超過黃金72小時，找到生還者的機率越來越渺茫，部分災區已出動重型機具開挖，但仍有搜救團隊不願意放棄希望，仍在設法尋找、救出可能的受困民眾。