快訊／女子排球隊被埋酒店「16人全罹難」　土耳其排球協會證實了

▲土耳其女子排球校隊16人被埋，經證實「已全員罹難」。（圖／翻攝自推特）
記者趙蔡州／綜合報導
土耳其6日發生7.8強震後，阿德亞曼省（Adıyaman）傳出有一支女子排球校隊全員16人被活埋在倒塌的酒店下。土耳其媒體證實，這支女子排球隊16名球員已全部罹難，土耳其排球聯合會後續也證實這項消息。
土耳其排球聯合會10日在推特宣布，早前失聯的北賽普勒斯（Kuzey Kıbrıs）中學女子排球校隊16隊員，經證實全數被埋在阿德亞曼酒店的廢墟下，且已全員罹難，遺體已在廢墟中被發現。
Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 10, 2023
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