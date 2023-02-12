龜山區慶祝農民節　表揚吳春長等傑出農友

▲龜山區慶祝農民節，表揚傑出農友。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區各界慶祝農民節大會，11日於龜山區農會舉行。市長張善政於會中表示，龜山農業特產豐富，在農會積極輔導下，農民表現亮眼，如綠竹筍、苦茶油及網室蔬菜等農產品，品質優異，備受民眾喜愛。這幾年農會也積極辦理龜山綠竹筍評鑑、苦茶油推廣展售會，獲得熱烈回響。

張善政市長也在大會中，表揚參與各項全國競賽有優異表現的龜山區農友，包括「2022全國東方美人茶（椪風茶）評鑑比賽」頭等獎-吳春長、貳等獎-黃燕、三等獎-呂學記、吳欣融；「全國機採茶菁技術觀摩競賽」亞軍-吳春長、簡秀琪、吳慶銓；「北部地區優質安全綠竹筍評鑑產銷履歷組」冠軍-吳文貴、優良獎-呂學東；「全國美饌『家』餚阿公阿嬤家傳食譜競賽」亞軍-高秀娥、陳玉鳳等。

市府農業局長陳冠義表示，為輔導農民汰換老舊農業機械、增加收穫效率及產量，加速產業節能減碳，頒訂「桃園市112年農業生產農機具（設備）補助計畫」，轄區內之農民、產銷班、農民團體等實際從事農業生產工作者，可至各區公所、農會申請大、小型農機補助，以補助1/3為原則，最高以30萬元補助款為限，協助紓解農民於農忙時期農業機械調度順暢，增加收穫效率及產量，進而提升農民收益。