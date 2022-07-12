每班載客數僅4人次！桃園龜山605公車停駛　市府評估另闢新路線

▲龜山區人口激增，市府規劃快速又便捷的通勤公車。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區605公車「長庚醫院-迴龍（經青山路）」市區客運路線，自試辦行駛半年以來，每班次載客數僅4人次，市府交通局12日表示，該路線將自10日起停駛，但地方仍希望維持公車服務，市府將透過大數據分析，針對各站搭乘人數、時間等資料，評估另闢新公車路線的可行性，相關作業將於一個月內完成。

▲龜山區605公車停駛，市府評估另闢新路線。（圖／交通局提供）

交通局表示，龜山大坪頂地區涵蓋林口長庚醫院院區、華亞科技園區、A7合宜住宅等聚落，近期人口增長，乘車需求亦日漸提升，當地大坪頂地區往來新北市新莊等地交通需求高，經交通局考量民眾搭乘需求及安全評估，規劃快速又便捷的通勤公車路線，於今年1月10日起採試辦方式闢駛605試辦公車路線，由三重客運以中型巴士，行駛青山路往來大坪頂及新莊地區，平假日每日開行12班次往返。

但是3個月期滿之後，其平均每班次載客僅約3.5人，營運狀況不佳。但交通局考量公車路線運量培養尚需時間，因此依照契約規定，再將試辦營運期限再延長3個月，並廣納地方意見及調整路線繞駛樂善三路、樂學路、文達路增設「樂善二三路」、「樂善國小」及「文達樂學路口」等站，並增加至平假日每日20班次往返，只不過營運狀況仍未改善。

交通局局長劉慶豐表示，「605長庚醫院－迴龍」試辦路線經自1月10日至7月9日期間共6個月試辦營運之後，平均每班次載客數僅約4人次，平均每車公里營收計約4.38元，營運成效不彰。因此依照本市試辦路線契約規定，試辦期間每車公里營收未達桃園市市區公車核定每車公里營運成本（45.881元／公里）或平均每班搭乘達25人次，且因已達6個月試辦期限，依照契約規定須於試辦期滿後停駛。